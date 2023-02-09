Польша готова предоставить Украине истребители, но не одной из первых - премьер
Польша готова передать Киеву истребители, но не будет делать это первой из стран НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".
"Наша позиция здесь однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем теми первыми, кто предоставит истребители, но, наверное, будем положительно отвечать на это", - сказал Моравецкий.
Он подчеркнул, что предоставить Украине современные боевые самолеты первыми могли бы те страны, у кого их больше всего.
Моравецкий отметил, что у Польши недостаточно истребителей, поэтому она заказала новые F-35.
Напомним, Польша выступает за то, чтобы западные лидеры на Мюнхенской конференции по безопасности не просто обсудили возможность передачи истребителей Украине, а приняли решение по этому вопросу.
Ранее в Польше заявили, что не ведут разговоров о возможной передаче Украине многоцелевых истребителей F-16.