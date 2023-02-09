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Польша готова предоставить Украине истребители, но не одной из первых - премьер

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 12:20

Польша готова передать Киеву истребители, но не будет делать это первой из стран НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Наша позиция здесь однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем теми первыми, кто предоставит истребители, но, наверное, будем положительно отвечать на это", - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что предоставить Украине современные боевые самолеты первыми могли бы те страны, у кого их больше всего.

Моравецкий отметил, что у Польши недостаточно истребителей, поэтому она заказала новые F-35.

Напомним, Польша выступает за то, чтобы западные лидеры на Мюнхенской конференции по безопасности не просто обсудили возможность передачи истребителей Украине, а приняли решение по этому вопросу.

Ранее в Польше заявили, что не ведут разговоров о возможной передаче Украине многоцелевых истребителей F-16.

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Темы: Польшаистребителипомощь Украиневойна
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