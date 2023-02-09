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Болгария готова ветировать ядерные санкции против РФ и хочет прекращения войны - президент

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 12:27

Президент Болгарии Румен Радев выступил на саммите ЕС в четверг с комментариями, которые противоречили мнению большинства его коллег, прибывших в Брюссель на встречу европейских лидеров.

Об этом пишет издание Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Радев призвал к миру в Украине в то время, когда президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы попросить больше оружия для освобождения оккупированных Россией территорий.

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Радев, представляющий Болгарию на саммитах ЕС, пока в стране нет регулярного правительства, выступает против предоставления оружия Украине, хотя предыдущему составу болгарского парламента удалось принять такое решение в ноябре прошлого года.

Он утверждал, что предоставление оружия Украине равно "тушению пожара бензином".

"Пришло время, спустя год после начала этой кровавой войны, перенести акцент на меры, направленные на ее прекращение, а также на возобновление всех дипломатических усилий в поиске мирного решения", - заявил Радев.

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Он сказал, что Болгария будет продолжать поддерживать народ Украины "по мере наших возможностей", чтобы помочь пережить критические зимние месяцы. Болгария, добавил он, продолжит помогать украинским беженцам в стране "в меру своих возможностей".

"Но я буду призывать ЕС использовать всю свою силу и все свои инструменты, чтобы мы могли повернуть дебаты в сторону прекращения войны и дипломатических усилий для достижения мира", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможной новой волне санкций, которая может охватить российский гражданский ядерный сектор, он сказал: "Болгария не может принять санкции против России".

"Болгария не может принять санкции в отношении ядерной энергетики, потому что они непосредственно повлияют на нашу ядерную энергетику. Этого нельзя допустить. Мы рассматриваем все возможные сферы, где возможны (дальнейшие санкции). Но там, где на карту поставлены наши интересы, как в ядерной энергетике, мы очень внимательно следим за этими вопросами", - сказал он.

Отвечая на вопрос, наложит ли Болгария вето на санкции в сфере ядерной энергетики, подтвердил такую возможность: "Если потребуется, мы наложим вето, да".

Отвечая на вопрос о том, будет ли призывать ЕС страны-члены прислать больше оружия Украине, он сказал, что Болгария уже приняла такое решение, ссылаясь на голосование в парламенте в ноябре.

Однако он выразил надежду, что "правительство будет принимать меры, чтобы этого не повторилось".

"Это кровавая война, и мы все реже слышим призывы к миру. Мы слышим только голос оружия, мы слышим только призывы к победе, хотя никто не может дать определение, что означает победа", - добавил Радев.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал дальнейшую и финансовую поддержку Украине, но подчеркнул, что Венгрия принадлежит к мирному лагерю.

Президент Европарламента Роберта Метсола 9 февраля, в день визита Владимира Зеленского в Брюссель, призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты.

Темы: БолгарияРосcияядерное оружие
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