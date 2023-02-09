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Россияне забирают детей на оккупированных территориях в кадетские корпуса - Маляр

Станислав ПогориловЧетверг, 9 февраля 2023, 12:28
Россияне забирают детей на оккупированных территориях в кадетские корпуса - Маляр
Иллюстративное фото Getty Images

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские захватчики начали открывать на оккупированных территориях так называемые кадетские корпуса, куда заставляют родителей отдавать своих детей.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Российские оккупационные администрации развернули идеологическую кампанию по принуждению родителей отдавать детей на обучение в так называемые кадетские корпуса".

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Детали: По ее словам, одно из подобных военных учебных заведений в этом году уже открылось в городе Старобельск Луганской области. Открытие корпусов также планируется в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонщины.

Маляр добавила, что, кроме того, на временно оккупированной территории продолжается активная агитация в местах лишения свободы по вступлению заключенных в состав российских частных военных компаний. Принимаются преступники независимо от их уголовных статей, возраста, состояния здоровья и пола.

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • В декабре 2022 года сообщалось, что российские захватчики на оккупированных территориях Украины создают так называемые "молодежные движения", чтобы зомбировать украинских детей, а также вербуют подростков в милитаристские группировки "юнармия".
  • 8 января министр обороны Алексей Резников рассказал, что россияне пытались использовать украинских детей для установления местонахождения стратегически важных объектов через мобильную игру.

Темы: войнавойнаУкраинаРосcия
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