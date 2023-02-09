Россия на границе с соседними странами хочет установить систему распознавания лиц

Власти России планируют до конца 2023 года установить систему распознавания лиц в девяти пограничных пунктах на границе с Польшей, Литвой, Китаем и Казахстаном.

Источник: российские издания Медуза и Полигон медиа

Детали: Соответствующий тендер на 830 миллионов рублей Росгранстрой разместил на сайте госзакупок.

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Сообщается, что системы видеоаналитики на въездах и выездах через госграницу поставят в пунктах пропуска на Российско-Китайской границе ("Забайкальск", "Пограничный" и "Краскино"), границе с Польшей и Литвой ("Багратионовск", "Мамоново", "Чернышевское") и Российско-Казахстанской границе ("Маштаково", "Орск", "Сагарчин").

В техзадании сказано, что система должна "автоматически анализировать изображения лиц" для идентификации водителей.

Согласно документу, это нужно для сопоставления лица водителя на въезде и на выезде из пункта пропуска.

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Но издание обратило внимание, что при этом система должна сравнивать лица водителя на изображении со всеми данными, хранящимся в некой "биометрической базе данных или в определённом списке". Что это за списки или базы, в тендере не указано.

Оборудование нужно поставить до 25 ноября 2023 года.

