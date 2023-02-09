Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Уоллес подчеркнул, что поставки самолетов потенциально могут занять месяцы. Он отметил, что вместо этого Великобритания сосредоточена на использовании альтернативного обеспечения воздушной обороны Украины.

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Он отметил, что было бы "более реалистично и продуктивно" предсказать, что Британия предоставит Украине самолеты в долгосрочной перспективе для обеспечения ее безопасности после завершения войны с Россией.

"Это не обычный случай буксировки самолета к границе. Британия знает, что нужно Украине, и очень рада помочь многими способами, пытаясь достичь эффекта. Такого же эффекта можно достичь, но потенциально другим способом - и не тратя на это месяцы", - сказал он.

Уоллес подчеркнул, что его обязанность - обеспечить Великобританию и НАТО самолетами, необходимыми для их обороны.

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Он также отверг предложения бывшего премьер-министра Бориса Джонсона о предоставлении Украине 100 боевых самолетов "Тайфун".

По его словам, "Тайфуны" производятся коалицией разных стран, и для того, чтобы отправить их в Украину, нужно их разрешение. Он добавил, что "Тайфуны" оборудованы только для боя в воздухе и не пригодны для наземной атаки.

Премьер Британии Риши Сунак 8 февраля подтвердил, что Лондон готов рассматривать предоставление Украине истребителей и решение об обучении пилотов фактически является первым шагом к этому.

Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от отправки истребителей в Украину и пригрозило ответом.