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В Киеве ухудшилось качество воздуха: власти дали советы

Ирина БалачукЧетверг, 9 февраля 2023, 12:55
В Киеве ухудшилось качество воздуха: власти дали советы
Скриншот с сайта saveecobot.com

В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, власти рекомендуют жителям ограничить пребывание на улице.

Источник: сайт КГГА, saveecobot.com

Дословно КГГА: "В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли). Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, по которым осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме".

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Детали: В частности, высокий уровень загрязненности воздуха зафиксирован по адресам:

  • проспект Победы, 97,
  • Харьковское шоссе, 7/1,
  • архитектора Вербицкого, 26.

Городские власти уточнили, что причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра. 

До улучшения ситуации местным жителям рекомендуют:

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  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Темы: Киевэкология
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