В Киеве ухудшилось качество воздуха: власти дали советы

В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, власти рекомендуют жителям ограничить пребывание на улице.

Источник: сайт КГГА, saveecobot.com

Дословно КГГА: "В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли). Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, по которым осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме".

Детали: В частности, высокий уровень загрязненности воздуха зафиксирован по адресам:

проспект Победы, 97,

Харьковское шоссе, 7/1,

архитектора Вербицкого, 26.

Городские власти уточнили, что причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра.

До улучшения ситуации местным жителям рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.