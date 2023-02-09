В Киеве ухудшилось качество воздуха: власти дали советы
Четверг, 9 февраля 2023, 12:55
В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха, власти рекомендуют жителям ограничить пребывание на улице.
Источник: сайт КГГА, saveecobot.com
Дословно КГГА: "В Киеве по состоянию на 13:00 наблюдается ухудшение качества воздуха, вызванное повышением концентрации взвешенных частиц (пыли). Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, по которым осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Радиационный фон находится в норме".
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Детали: В частности, высокий уровень загрязненности воздуха зафиксирован по адресам:
- проспект Победы, 97,
- Харьковское шоссе, 7/1,
- архитектора Вербицкого, 26.
Городские власти уточнили, что причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра.
До улучшения ситуации местным жителям рекомендуют:
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- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.