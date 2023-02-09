Россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии: ранены две женщины и 12-летняя девочка

Российские войска 9 февраля обстреляли город Марганец Днепропетровской области: пострадали три человека, повреждена инфраструктура.

Источник: новоназначенный глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Агрессор уже дважды ударил по Марганцу из тяжелой артиллерии.

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От вражеского огня пострадала 12-летняя девочка и две женщины - 52 и 60 лет. Сейчас они доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается необходимая помощь".

Детали: По данным Лысака, повреждены 10 домов, 4 хозяйственные постройки, несколько солнечных панелей, линии электропередач, газопровод и водопровод.

Указано, что масштабы разрушений пока уточняются. Все соответствующие службы работают на месте ударов.