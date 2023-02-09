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Президент Еврокомиссии: темпы движения Украины в ЕС - впечатляющие, но впереди еще много работы

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 16:22

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина за последнее время осуществила большой прогресс на пути к вступлению в ЕС, но впереди еще очень много работы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

"Украина продвигается на пути в ЕС впечатляющими темпами. Процедура приближения к членству - это процесс, который основывается на заслугах, и то, что вы уже делали, свидетельствует, что вы можете показывать быстрые и качественные результаты, даже сейчас, во время войны.

Я часто слышу от украинцев надежду о том, что их дети будут расти уже в ЕС. И эта надежда дает им силы выдерживать испытания этой ужасной войны. Но между нынешним моментом и этим ярким будущим - все еще непростой путь. Но будьте уверены: мы будем рядом с вами на каждом шагу", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в начале февраля в Киев приезжала беспрецедентная делегация Европейской Комиссии, а также состоялся саммит Украина-ЕС. По результатам этого визита Украина получила сигнал о том, что однажды станет членом Евросоюза. В то же время Киев предостерегли от завышенных ожиданий о том, как быстро это может произойти.

ЕвроПравда подробно рассказывала об этом в статье "Украина-лидер и Украина-двоечница: как Брюссель оценивает готовность Киева к вступлению в ЕС"

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Темы: ЕврокомиссияЕС
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