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621 чиновника МО и ВСУ привлекли к ответственности после аудитов – Резников

Алена МазуренкоЧетверг, 9 февраля 2023, 15:46
621 чиновника МО и ВСУ привлекли к ответственности после аудитов – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 5 ФЕВРАЛЯ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что 621 должностное лицо Минобороны и ВСУ привлекли к дисциплинарной или материальной ответственности по результатам внутренних аудитов в 2022 году.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "621 - именно столько должностных лиц из числа Вооруженных сил Украины и Министерства обороны были привлечены к ответственности по результатам внутренних аудитов прошлого года.

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Из них - к материальной ответственности - 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности - 124 должностных лица".

Детали: При этом Резников отметил, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, передали правоохранителям: "Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность".

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Что этому предшествовало: 

  • Журналисты опубликовали расследование, которое разоблачило Минобороны на закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.
  • Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Прокуратура сообщила им о подозрении.
  • Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля утверждал, что фракция "Слуга народа" проголосует за увольнение министра обороны Алексея Резникова. Позже Арахамия заявил, что на этой неделе кадровых изменений в обороне не будет.
  • Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрении механизма общественного контроля после коррупционного скандала вокруг Минобороны.
  • Он остается на должности главы Минобороны.

Темы: РезниковМинобороныВооруженные силыкоррупция
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