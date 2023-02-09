621 чиновника МО и ВСУ привлекли к ответственности после аудитов – Резников
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что 621 должностное лицо Минобороны и ВСУ привлекли к дисциплинарной или материальной ответственности по результатам внутренних аудитов в 2022 году.
Источник: Резников в Facebook
Прямая речь: "621 - именно столько должностных лиц из числа Вооруженных сил Украины и Министерства обороны были привлечены к ответственности по результатам внутренних аудитов прошлого года.
Из них - к материальной ответственности - 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности - 124 должностных лица".
Детали: При этом Резников отметил, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, передали правоохранителям: "Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность".
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Что этому предшествовало:
- Журналисты опубликовали расследование, которое разоблачило Минобороны на закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.
- Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Прокуратура сообщила им о подозрении.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 февраля утверждал, что фракция "Слуга народа" проголосует за увольнение министра обороны Алексея Резникова. Позже Арахамия заявил, что на этой неделе кадровых изменений в обороне не будет.
- Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрении механизма общественного контроля после коррупционного скандала вокруг Минобороны.
- Он остается на должности главы Минобороны.