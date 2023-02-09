621 чиновника МО и ВСУ привлекли к ответственности после аудитов – Резников

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что 621 должностное лицо Минобороны и ВСУ привлекли к дисциплинарной или материальной ответственности по результатам внутренних аудитов в 2022 году.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "621 - именно столько должностных лиц из числа Вооруженных сил Украины и Министерства обороны были привлечены к ответственности по результатам внутренних аудитов прошлого года.

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Из них - к материальной ответственности - 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности - 124 должностных лица".

Детали: При этом Резников отметил, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, передали правоохранителям: "Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность".

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