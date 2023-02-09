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Литва передает Украине 36 зенитных орудий, которые будут эффективными против "Шахедов"

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 16:52

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что в рамках анонсированного пакета помощи от Литвы Украина получит 36 зенитных орудий, которые помогут бороться в том числе с "Шахедами".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Министры отметили, что на встрече они обсудили дальнейшую помощь, которую Литва могла бы предоставить Украине в соответствии с потребностями - от оружия до обучения военных.

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"Мы передаем 36 зенитных установок, которые помогут успешно бороться с дронами... Мы уже подготовили 15 инструкторов и они уже вернулись в Украину", - рассказал Арвидас Анушаускас.

На брифинге он не упомянул название систем, но очевидно речь идет о шведских зенитных пушках L-70, которые Вильнюс анонсировал в последнем пакете помощи, не называя точное количество.

Алексей Резников отметил, что подготовка инструкторов, а не операторов, является более практичным подходом, поскольку эти люди после возвращения смогут передавать знания большему количеству военных непосредственно в Украине.

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Напомним, на днях сообщалось, что украинские военные завершили в Литве двухнедельный курс подготовки, во время которого их научили использовать L70.

В течение 2023 года Литва поможет подготовить около 1600 украинских военных, в том числе рассматривается организация курсов для подготовки командиров низового звена.

Темы: ЛитваШахед
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