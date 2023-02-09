Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава правящей партии Грузии увидел "преимущество РФ в Украине", это удивило президента

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 17:44

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе снова заговорил, что Грузию якобы "пытаются втянуть в войну" и в этом контексте сказал, что Россия "имеет определенное преимущество" на поле боя; президент Грузии заявила, что "не может найти объяснений" такой риторике.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Ситуация в Украине сейчас непростая, мы не можем предсказать, как дальше будут развиваться события. Но на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество, и этот интерес ("втянуть Грузию в войну") вырос", - заявил Кобахидзе в телеэфире.

Реклама:

Аргументируя свое мнение, он заявил, что за последние несколько недель Украина не освободила ни один населенный пункт, а российские войска зашли в около десятка, и в целом после 24 февраля РФ удалось взять под контроль и удержать "80% Херсонщины, часть Харьковщины и 80% Запорожской области".

Его слова прозвучали в более широком контексте - о том, что требования освободить экс-президента Михеила Саакашвили якобы являются частью плана втянуть Грузию в войну - чтобы "в стране начался беспорядок, а конечная цель - "второй фронт".

Кобахидзе в очередной раз провел параллели между делами против Саакашвили и против экс-президента Молдовы Игоря Додона, заявляя, что в этих подобных ситуациях давление оказывают только на власти Грузии (напомним, Додон находился не в тюрьме, а с ноября его выпустили и из-под домашнего ареста; в январе ему разрешили временно выехать из Молдовы).

ВИДЕО ДНЯ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала слова Кобахидзе, отметив, что они "звучат в унисон с нарративом России".

"Сообщения, которые уже два дня звучат от правящей партии, противоречат заявлениям государственных деятелей всех наших стран-партнеров. Я не могу найти этому объяснения", - заявила она.

Перед тем в правящей партии неоднократно высказались за восстановление авиационного сообщения с Россией и отмечали, что Грузии крайне невыгодно вводить санкции против РФ.

Смотрите также на эту тему видеоблог "Почему ЕС угрожает санкциями Грузии"

Темы: ГрузияУкраинаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Грузия
Президент Грузии начинает "турне за кандидатский статус" в Европе без согласия правительства
Правительство Грузии не дало разрешение президенту поехать в Украину
Роль грузинсьĸого "десанта" в нашей общей борьбе за свободу
Последние новости
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
Все новости...
Реклама: