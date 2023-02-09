Глава правящей партии Грузии увидел "преимущество РФ в Украине", это удивило президента

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе снова заговорил, что Грузию якобы "пытаются втянуть в войну" и в этом контексте сказал, что Россия "имеет определенное преимущество" на поле боя; президент Грузии заявила, что "не может найти объяснений" такой риторике.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Ситуация в Украине сейчас непростая, мы не можем предсказать, как дальше будут развиваться события. Но на данном этапе российская сторона имеет определенное преимущество, и этот интерес ("втянуть Грузию в войну") вырос", - заявил Кобахидзе в телеэфире.

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Аргументируя свое мнение, он заявил, что за последние несколько недель Украина не освободила ни один населенный пункт, а российские войска зашли в около десятка, и в целом после 24 февраля РФ удалось взять под контроль и удержать "80% Херсонщины, часть Харьковщины и 80% Запорожской области".

Его слова прозвучали в более широком контексте - о том, что требования освободить экс-президента Михеила Саакашвили якобы являются частью плана втянуть Грузию в войну - чтобы "в стране начался беспорядок, а конечная цель - "второй фронт".

Кобахидзе в очередной раз провел параллели между делами против Саакашвили и против экс-президента Молдовы Игоря Додона, заявляя, что в этих подобных ситуациях давление оказывают только на власти Грузии (напомним, Додон находился не в тюрьме, а с ноября его выпустили и из-под домашнего ареста; в январе ему разрешили временно выехать из Молдовы).

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала слова Кобахидзе, отметив, что они "звучат в унисон с нарративом России".

"Сообщения, которые уже два дня звучат от правящей партии, противоречат заявлениям государственных деятелей всех наших стран-партнеров. Я не могу найти этому объяснения", - заявила она.

Перед тем в правящей партии неоднократно высказались за восстановление авиационного сообщения с Россией и отмечали, что Грузии крайне невыгодно вводить санкции против РФ.

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