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Уоллес об истребителях: Никаких обязательств, а обучение – для стойкости Украины после конфликта

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 18:50

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что украинские пилоты могут завершить обучение в Великобритании, "вероятно, после завершения конфликта".

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, он заявил на пресс-конференции в Риме в четверг.

Уоллес отметил, что Великобритания пока не давала обязательств по поставкам Украине истребителей западного образца.

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"Что она (Британия) сказала - это то, что мы собираемся начать тренировки для повышения устойчивости Украины, возможно, постконфликтной, что ничем не отличается от того, что мы делали в 2015 году, когда Великобритания, Швеция, Канада, Америка тренировали украинцев формировать свою оборону. Это не новость", - отметил он.

"Все мы здесь знаем, что за последний год мы не должны ничего исключать и ничего не должны исключать", - добавил британский министр обороны.

Ранее Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине, что потенциально может занять месяцы. Он отметил, что вместо этого Великобритания сосредоточена на использовании альтернативного обеспечения воздушной обороны Украины.

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Премьер Британии Риши Сунак накануне подтвердил, что Лондон готов рассматривать предоставление Украине истребителей и решение об обучении пилотов фактически является первым шагом к этому.

Темы: истребителиВеликобританияпомощь Украиневойна
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