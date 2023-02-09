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В Марганце от обстрелов пострадали ребенок и трое взрослых

Елена РощинаЧетверг, 9 февраля 2023, 21:20

В городе Марганец Днепропетровской области 9 февраля в результате обстрелов ранения получили четыре человека, в том числе ребенок.

Источник: новоназначенный глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "После сегодняшних ударов по Марганцу появились новые подробности. К сожалению, неутешительные.

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В ходе трех обстрелов города россияне ранили 4 человека. Среди них ребенок. Трое госпитализированы в состоянии средней тяжести".

Детали: Повреждены по меньшей мере 18 частных домов, 9 хозяйственных построек, 4 автомобиля. Также повреждениям подверглись 3 админздания, спортшкола, магазин, кофейня и почта.

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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