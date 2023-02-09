В Марганце от обстрелов пострадали ребенок и трое взрослых
Четверг, 9 февраля 2023, 21:20
В городе Марганец Днепропетровской области 9 февраля в результате обстрелов ранения получили четыре человека, в том числе ребенок.
Источник: новоназначенный глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "После сегодняшних ударов по Марганцу появились новые подробности. К сожалению, неутешительные.
Реклама:
В ходе трех обстрелов города россияне ранили 4 человека. Среди них ребенок. Трое госпитализированы в состоянии средней тяжести".
Детали: Повреждены по меньшей мере 18 частных домов, 9 хозяйственных построек, 4 автомобиля. Также повреждениям подверглись 3 админздания, спортшкола, магазин, кофейня и почта.