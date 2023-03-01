На Сумщине – более 100 прилетов, россияне сбросили ВОГ на дом

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В ОВА сообщают об обстрелах Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Краснопольской, Эсманской, Великописаревской громад. Было зафиксировано 106 прилетов.

В 14.41 в селе Александровка Великописаревской громады с вражеского БПЛА на частный жилой дом было сброшено два взрывных снаряда типа ВОГ. Дом поврежден.

В результате обстрела, вероятно из миномета, (14 прилетов) с 15:55 до 16:35 по с. Стариково Шалыгинской громады повреждены 4 жилых дома (один из них разрушен, в двух - выбиты окна, еще у одного - выбиты окна и осколками повреждена стена).

Кроме того, по Белопольской громаде утром - с 08.35 - враг бил из миномета, 5 прилетов. Обстрел громады продолжился после 10.00 - 8 прилетов по двум населенным пунктам громады, в 11.05 - еще три.

После 12.00 было зафиксировано 12 выстрелов, возможно с АГС, а также 6 мин по населенному пункту громады. Также по Белопольской громаде с 15.50 был обстрел из САУ - 28 прилетов.

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А в 17.00 с вражеского БПЛА было сброшено три взрывных снаряда типа ВОГ.

По Новослободской громаде в 08.40 был минометный обстрел - 2 прилета.

Середино-Будская громада: 10.40 - 5 прилетов (предварительно - миномет).

По Краснопольской громаде в 12.15 враг бил из артиллерии - 7 снарядов. А в 13.20 был минометный обстрел громады - 6 мин.

По Эсманской громаде с 13.05 зафиксировано 5 прилетов, вероятно, из миномета 120-мм.