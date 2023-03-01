Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине – более 100 прилетов, россияне сбросили ВОГ на дом

Ольга ГлущенкоСреда, 1 марта 2023, 02:07
На Сумщине – более 100 прилетов, россияне сбросили ВОГ на дом
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ЖИВИЦКОГО

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В ОВА сообщают об обстрелах Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Краснопольской, Эсманской, Великописаревской громад. Было зафиксировано 106 прилетов.

Реклама:

В 14.41 в селе Александровка Великописаревской громады с вражеского БПЛА на частный жилой дом было сброшено два взрывных снаряда типа ВОГ. Дом поврежден.

В результате обстрела, вероятно из миномета, (14 прилетов) с 15:55 до 16:35 по с. Стариково Шалыгинской громады повреждены 4 жилых дома (один из них разрушен, в двух - выбиты окна, еще у одного - выбиты окна и осколками повреждена стена).

Кроме того, по Белопольской громаде утром - с 08.35 - враг бил из миномета, 5 прилетов. Обстрел громады продолжился после 10.00 - 8 прилетов по двум населенным пунктам громады, в 11.05 - еще три.

ВИДЕО ДНЯ

После 12.00 было зафиксировано 12 выстрелов, возможно с АГС, а также 6 мин по населенному пункту громады. Также по Белопольской громаде с 15.50 был обстрел из САУ - 28 прилетов.

А в 17.00 с вражеского БПЛА было сброшено три взрывных снаряда типа ВОГ.

По Новослободской громаде в 08.40 был минометный обстрел - 2 прилета.

Середино-Будская громада: 10.40 - 5 прилетов (предварительно - миномет).

По Краснопольской громаде в 12.15 враг бил из артиллерии - 7 снарядов. А в 13.20 был минометный обстрел громады - 6 мин.

По Эсманской громаде с 13.05 зафиксировано 5 прилетов, вероятно, из миномета 120-мм.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Сумская область
Сумщина: россияне обстреляли полицейских, которые документировали предыдущие преступления
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети
На Сумщине из-за российского обстрела ранены двое энергетиков
Последние новости
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
Все новости...
Реклама: