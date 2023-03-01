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В оккупированном Токмаке детей заставляют писать письма захватчикам – ЦНС

Ольга ГлущенкоСреда, 1 марта 2023, 02:56
В оккупированном Токмаке детей заставляют писать письма захватчикам – ЦНС
Токмак, скриншот deepstatemap

Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области оккупационная администрация заставляет школьников писать письма вражеским военным.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Да, все школы обязать включать гимн рф перед уроками, и проводить "час о важном", где российские пропагандисты навязывают детям кремлевскую трактовку войны. Посещение таких часов обязательно".

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Детали: Кроме того, по данным центра, приезжие учителя заставляют детей писать письма поддержки российским солдатам.

"В случае отказа с родителями детей проводятся "профилактические беседы". Все письма проверяют свезенные учителя, которые и диктуют, что должен писать ребенок", - говорится в сообщении ЦНС.

Темы: Запорожская областьоккупациядети
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