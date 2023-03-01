В оккупированном Токмаке детей заставляют писать письма захватчикам – ЦНС
Среда, 1 марта 2023, 03:56
Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области оккупационная администрация заставляет школьников писать письма вражеским военным.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Да, все школы обязать включать гимн рф перед уроками, и проводить "час о важном", где российские пропагандисты навязывают детям кремлевскую трактовку войны. Посещение таких часов обязательно".
Детали: Кроме того, по данным центра, приезжие учителя заставляют детей писать письма поддержки российским солдатам.
"В случае отказа с родителями детей проводятся "профилактические беседы". Все письма проверяют свезенные учителя, которые и диктуют, что должен писать ребенок", - говорится в сообщении ЦНС.
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