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В ISW перечислили, какими "вбросами" Россия пытается замедлить поставки оружия Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 1 марта 2023, 03:54
В ISW перечислили, какими вбросами Россия пытается замедлить поставки оружия Украине
Фото: Getty Images

Эксперты Института изучения войны (ISW) перечислили информационные операции, которые Россия усиливает, чтобы сдержать и замедлить Запад в предоставлении Украине вооружения.

Источник: ISW

Детали: Российские власти, похоже, усиливают продвижение информационных операций под чужим флагом, чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых побед на поле боя и замедлить предоставление Западом танков и другой помощи накануне ожидаемых украинских контрнаступлений.

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Министерство обороны России 28 февраля обвинило "США и их сообщников" в планах осуществить провокацию в Украине с использованием токсичных химических веществ.

"Очевидный рост количества ложных предупреждений о биохимической и ядерной угрозе сопровождает скоординированную российскую информационную операцию с использованием фальшивых флагов, которая обвиняет Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Россией Приднестровье, Молдова", - отмечают аналитики.

В институте напоминают, что президент России Владимир Путин также снова ввел ядерную риторику в российское информационное пространство во время своего обращения к Федеральному собранию России, когда объявил о намерении России приостановить участие в ДСНВ.

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В отчете приходят к выводу: "Министерство обороны России и российские высокопоставленные чиновники, вероятно, усилят свое участие в таких информационных операциях по мере того, как российское наступление в Луганской области будет приближаться к кульминации, а возможности для украинских контрнаступлений будут расти".

Кроме того, эксперты отмечают, что чиновник из оборонного ведомства США поддержал постоянную оценку ISW о том, что маловероятно, что Россия применит ядерное оружие в Украине.

Путин выступил на коллегии Федеральной службы безопасности 28 февраля и подчеркнул роль ФСБ в поддержке войны в Украине в качестве "правоохранительной и контртеррористической структуры".

"Обращение Путина также связывает ФСБ и ее традиционную внутреннюю правоохранительную и антитеррористическую роль с российскими военными усилиями в Украине, чтобы представить российскую победу в войне как необходимую для обеспечения внутренней безопасности России", - заключают специалисты.

В ISW предполагают, что Кремль пытается возобновить российскую информационную операцию, направленную на ложное изображение России как открытой к переговорам страны, в то время как Запад якобы отказывается от переговоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 28 февраля, что российские официальные лица открыты к переговорам по прекращению войны в Украине, но Украина и Запад должны признать новые "территориальные реалии", связанные с незаконной аннексией Россией оккупированных территорий в Украине.

В отчете института говорится и о том, что, похоже, что Кремль использует президента Беларуси Александра Лукашенко как канал для возобновления этой информационной операции, вероятно, с целью проведения переговоров на выгодных для России условиях и дальнейших задержек в предоставлении Западом критически важного вооружения Украине.

Так, во время своего официального визита в Китай Лукашенко заявил, что Россия готова предпринять шаги к мирному урегулированию и что существует уникальная возможность закончить войну в Украине до того, как Россия поставит свою экономику на более прочную военную основу.

Лукашенко также обвинил Запад и США в том, что они заставляют украинских чиновников отказываться от переговоров с Россией.

Эксперты отмечают, что Кремль и Лукашенко, вероятно, воспользуются обнародованием Китаем "мирного плана" из 12 пунктов, чтобы возобновить существующую российскую информационную операцию, которую Кремль использовал в декабре 2022 года.

Эта информационная кампания, в центре которой была открытость России к переговорам, имела целью побудить западных чиновников предложить упреждающие уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях, и, вероятно, способствовала задержке с предоставлением западных танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений.

Основные выводы ISW за 28 февраля:

  • Российские власти, похоже, усиливают продвижение информационных операций под чужим флагом, пытаясь отвлечь внимание от отсутствия ощутимых побед на поле боя и замедлить предоставление Западом танков и другой помощи в преддверии ожидаемых контрнаступлений со стороны Украины.
  • Заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал заявил, что США не имеют никаких признаков того, что российские войска применят ядерное оружие в Украине.
  • Путин во время выступления на коллегии ФСБ подчеркнул роль Федеральной службы безопасности России в поддержке войны в Украине.
  • Кремль и Лукашенко, вероятно, пытаются активизировать усилия, направленные на создание ложного образа России как открытой к переговорам страны по прекращению войны в Украине.
  • Лукашенко может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций во время своего официального визита в Пекин с 28 февраля по 2 марта.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки возле Сватово и Кременной и, вероятно, осуществили ограниченное продвижение к северу от Кременной.
  • Также они достигли тактических успехов на севере Бахмута и продолжили наземные атаки вокруг города и в районе Авдеевки-Донецка.
  • Украинские официальные лица продолжают сообщать о возможной подготовке России к возобновлению наступательных операций в Запорожской и Херсонской областях, хотя ISW не обнаружил признаков того, что российские войска планируют возобновить наступательные операции на этих направлениях.
  • Власти Армении задержали гражданина России в Ереване за акцию протеста против войны в Украине, которую он совершил в Москве в июле 2022 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 109 граждан России, причастных к принудительной депортации украинских детей.

Темы: войнаРосcия
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