Защитники за сутки уничтожили 650 оккупантов и 10 артиллерийских систем

Россия в войне против Украины уже потеряла 149 890 военных, 3 395 танков, 6 638 боевых бронированных машин и 4 беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:

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личного состава – около 149 890 (+650) человек ликвидировано,

танков – 3 395 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 6 638 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2 393 (+10) ед,

РСЗО – 479 (+1) ед,

средств ПВО – 247 (+0) ед,

самолетов – 300 (+0) ед,

вертолетов – 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 055 (+4) ед,

крылатых ракет – 873 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 257 (+5) ед,

специальной техники – 230 (+0) ед.

Данные уточняются.