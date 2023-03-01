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Защитники за сутки уничтожили 650 оккупантов и 10 артиллерийских систем

Ирина БалачукСреда, 1 марта 2023, 07:14
Защитники за сутки уничтожили 650 оккупантов и 10 артиллерийских систем
Украинский военный. Фото из Facebook ОК "Юг"

Россия в войне против Украины уже потеряла 149 890 военных, 3 395 танков, 6 638 боевых бронированных машин и 4 беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 149 890 (+650) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 395 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 638 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2 393 (+10) ед,
  • РСЗО – 479 (+1) ед,
  • средств ПВО – 247 (+0) ед,
  • самолетов – 300 (+0) ед,
  • вертолетов – 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 055 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 873 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 257 (+5) ед,
  • специальной техники – 230 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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