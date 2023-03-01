ССО отминусовали российскую ДРГ под Бахмутом
Среда, 1 марта 2023, 08:45
Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали работу своих снайперов на Бахмутском направлении.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Во время ночной отработки боевых задач снайперами Сил специальных операций наши воины зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы противника.
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Операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, которые пытались незаметно двигаться в сторону украинских позиций".
Детали: Временные рамки спецоперации традиционно не раскрываются.
Указано, что в течение той отработки точными выстрелами снайперы ССО ликвидировали 7 россиян, еще 3 были ранены.
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