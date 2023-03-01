ССО отминусовали российскую ДРГ под Бахмутом

Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали работу своих снайперов на Бахмутском направлении.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Во время ночной отработки боевых задач снайперами Сил специальных операций наши воины зафиксировали передвижение диверсионно-разведывательной группы противника.

Операторы ССО приняли решение нанести поражение российским оккупантам, которые пытались незаметно двигаться в сторону украинских позиций".

Детали: Временные рамки спецоперации традиционно не раскрываются.

Указано, что в течение той отработки точными выстрелами снайперы ССО ликвидировали 7 россиян, еще 3 были ранены.