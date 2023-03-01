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Генсек НАТО пригласил Зеленского на саммит в Вильнюсе

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 10:22

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса в Вильнюсе в июле.

Об этом он рассказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

"Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине, и я надеюсь, что господин Зеленский сможет присутствовать. Конечно, это будет зависеть от ситуации в Украине, которая все еще находится в состоянии войны", - отметил генеральный секретарь.

Посол Украины в Литве Петр Бешта в феврале заявлял, что президент Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе.

Тогда посол сказал, что Украина ждет приглашения.

С начала российского вторжения 24 февраля прошлого года Зеленский посетил США, Великобританию, Францию и Брюссель.

Столтенберг выразил надежду, что на саммите договорятся о новых шагах и мерах и о долгосрочной поддержке Украины.

ВИДЕО ДНЯ

30 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО.

Российское вторжение привело к росту евроатлантических настроений украинцев до рекордных показателей - 86% украинцев выступают за присоединение к Альянсу.

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Темы: НАТОЗеленский
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