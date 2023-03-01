Оккупанты поливают огнем Угледар и Бахмут, безуспешно наступают на Луганщине - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики не прекращали обстрелы по всей линии фронта на Донетчине, под огнем оказались - Угледар, Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Северск, Лиман, на Луганщине были отражены атаки оккупантов в районах 5 населенных пунктов.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Донетчина: утром - авиаракетный обстрел центра Авдеевки, массированный артобстрел старой части.

Информация о повреждениях, разрушениях и раненых устанавливается.

За прошедшие сутки не прекращались обстрелы по всей линии фронта - Угледар, Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Северск, Лиман.

Активизация врага в районе Очеретинской громады: в течение суток обстрелы из тяжелой артиллерии и РСЗО, три ракетных авиаудара по населенным пунктам Тоненькое и Ласточкино (в результате чего в селе Ласточкино погибли 2 человека, разрушено и повреждено не менее 15 домов, в селе Тоненькое разрушено здание территориального центра и жилой дом).

Ночью - обстрелы позиций по линии боевых действий, артобстрел пгт.Очеретино, ракетный обстрел села Орловка. Повреждены три дома. Пострадавших среди гражданских нет.

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В течение суток - обстрелы с.Дубово-Васильевка и Орехово-Васильевка, Васюковка, Федоровка, Роздоловка Соледарской громады. связь отсутствует, информация о пострадавших уточняется.

Авдеевская ВА: накануне вечером - артобстрел промышленной части города и Авдеевского коксохимического завода.

Ночью фиксировались лишь единичные прилеты по городу. По линии обороны вокруг Авдеевки обстрелы продолжались почти всю ночь. Штурмовые действия противника на направлениях Красногоровки, Веселого, Каменки, Водяного, Первомайского и Невельского.

На Донетчине: 3 погибших, 4 раненых за сутки.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях в последний день зимы противник вел наступательные действия в районах Макеевки, Невского, Червонопоповки, Шипиловки и Белогоровки, однако успеха не имел.

Россиянами также осуществлены артиллерийские обстрелы Невского, Червонопоповки, Дибровы и Белогоровки.

Ситуация в области остается напряженной.

Полтавщина: ночью на территории области работало ПВО, известно о сбитии нескольких вражеских БпЛА. Информация о последствиях атаки россиян уточняется.

Черниговщина: за сутки - 3 обстрела, Корюковский и Новгород-Северский районы, из минометов и артиллерии. Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных громад области: Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Краснопольской, Эсманской, Великописаревской. Было зафиксировано 106 прилетов.

Днем по с. Александровка Великописаревской громады с вражеского БПЛА на частный жилой дом было сброшено два взрывных снаряда типа ВОГ. Дом поврежден.

В результате обстрела вероятно из миномета по с. Стариково Шалигинской громады вчера были повреждены 3 жилых дома, один - разрушен. По другим громадам - без последствий.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Чаривне, Гуляйпольское, Шевченко, Малая Токмачка, Орехов, Железнодорожное, Новоданиловка, Ольговское, Новоандреевка, Белогорье, Красное, Малиновка, Степногорск, Каменское, Степное, Малые Щербаки.

Поступило 15 сообщений о разрушении домов (квартир) и объектов в результате обстрелов. Другие последствия устанавливаются.

Днепропетровщина: ночью российские террористы били по району Никопольщины восемь раз. Из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую громады. В самом Никополе повреждения получили транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач. В Мировской громаде - разрушение агрофирмы и магазина. Побиты полдесятка домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Повреждены электросеть и газопровод.

На остальных территориях работают спасатели и устанавливают последствия атак. Без жертв. Последствия обстрела еще выясняются.

Вчера вечером агрессор также направил тяжелую артиллерию в сторону Никополя. Погибших и раненых нет.

Харьковщина: сегодня утром враг обстрелял г.Чугуев. Поврежден 5-этажный многоквартирный дом, горит квартира на втором этаже. На месте работают спасатели. Предварительно, без пострадавших.

На Слобожанском направлении за сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатка, Тихое, Устиновка и Анискино.

На Купянском направлении противник бил из артиллерии по населенным пунктам Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка и Табаевка.

Вчера днем враг в очередной раз обстрелял Купянск. Повреждения получили здание ясли-сада и 2 жилых дома, также пострадало здание 44-й пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. В Городском парке культуры и отдыха Купянска от осколочного ранения в живот погиб 63-летний мужчина.

В результате вчерашнего обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждения получил многоквартирный жилой дом.

Николаевщина: вчера в течение дня враг наносил минометные и артиллерийские удары по акватории Очаковской громады и побережью Куцурубской громады. Последствия уточняются.

Херсонщина: от артиллерийского огня российских оккупационных войск страдают населенные пункты области, находящиеся на правом берегу реки Днепр.

Днем российская армия била из артиллерии по домам мирных жителей Херсона.

На улице Привокзальной от осколков вражеских снарядов смертельное ранение получил 71-летний горожанин. На улице Марии Фортус тяжело ранен 72-летний прохожий. Врачи борются за его жизнь.

Женщину, которая жила на улице Купеческой, спасателям пришлось освобождать из-под руин собственного дома. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее.

Также погиб 45-летний мужчина из поселка Камышаны. Травмы были многочисленными и тяжелыми: пострадавший скончался в приемном отделении больницы. Еще одного человека ранили в Белозерке, двух - в селе Веселом. В селе Николаевка из-за обстрела погибла 68-летняя женщина.

Всего из-за российской агрессии 5 человек погибли, 7 - получили ранения различной степени тяжести.

Вблизи села Давыдов Брод Великоалександровской громады 58-летний местный житель наткнулся на российскую мину. Из-за взрыва мужчина остался без части правой ноги. Пострадавшего доставили в местную больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь.

В селе Благодатное Белозерской громады 49-летний мужчина дома решил разобрать неизвестное взрывное устройство. Оно сдетонировало, от полученных ранений мужчина погиб в карете скорой.

Вечером в Херсоне российская артиллерия повредила электролинии, из-за чего был обесточен ряд подстанций. Без света осталась часть города.