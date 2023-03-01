Второй этап спецоперации в Кривом Роге: задержали 10 участников подразделения "Двадцатовских"

Во время второго этапа спецоперации полиция задержала 10 участников обособленного подразделения преступного сообщества "Двадцатовские", которое занималось наркоторговлей.

Источник: пресс-служба Нацполиции, спикер Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская в комментарии УП

Детали: Согласно сообщению правоохранителей, руководили обособленным подразделением преступного сообщества родные братья - двое жителей Кривого Рога, которые распределили между собой обязанности: один отвечал за сбыт наркотиков на территории города, другой - за мошенническую схему завладения средствами граждан.

Реклама:

О результатах "работы" они отчитывались перед организаторами преступного сообщества "Двадцатовские".

Согласно разработанному плану, участники группировки рассылали сообщения о получении международной помощи: чтобы получить средства, необходимо было перейти по ссылке и зарегистрироваться.

ВИДЕО ДНЯ

Получив необходимые данные граждан, фигуранты перечисляли деньги с их банковских карточек, делали онлайн-покупки техники, открывали кредитные карты и увеличивали лимиты.

Чтобы потерпевшие не могли блокировать переводы и платежи, блокировали им доступ к личным кабинетам. В основном в поле зрения мошенников попадали внутренне перемещенные лица, военнослужащие и пенсионеры.

Участники другого "крыла" преступной организации занимались изготовлением и сбытом наркотиков: каннабиса и метамфетамина.

Они подавали "продукцию" небольшими партиями исключительно "из рук в руки" и за наличные. 30% "заработка" лидеры преступной организации отдавали на нужды наркокартеля его организаторам, остальные - распределяли между всеми участниками обособленного подразделения.

28 февраля оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи областной полиции совместно с Криворожской восточной окружной прокуратурой при силовой поддержке полиции особого назначения провели второй этап спецоперации для обезвреживания деятельности преступного сообщества "Двадцатовские".

По ее результатам были задержаны 10 участников его обособленного подразделения. Фигурантам объявлены подозрения в зависимости от участия и роли в преступной деятельности. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли имущества на общую сумму более 10 млн грн - авто, оружие, наркотики, телефоны, банковские карты, "черновые" записи.

Что предшествовало: 27 февраля на территории Днепропетровской области и еще в нескольких регионах государства полицейские провели масштабную спецоперацию для ликвидации деятельности криворожского наркокартеля и задержания их лидеров и активных участников.

По результатам первого этапа правоохранители задержали 38 участников (на начальном этапе сообщалось о 37 -ред.) и изъяли имущества на более 170 млн грн.

Как уточнила УП спикер Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская, сейчас из 38 задержанных суд уже арестовал 36.

Относительно же имущества подозреваемых, по ее словам, правоохранители изъяли 26 часов на более 2 млн долларов США, в том числе с надписью "от президента РФ", более 22 млн грн наличных в разной валюте, 40 авто общей стоимостью 50 миллионов гривен, старинные книги, иконы и оружие.

Также было изъято более 8 кг метамфетамина, более 600 пакетов с веществом растительного происхождения и таблетки метадона на общую сумму более 21 млн грн.