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Россия выдумала "радиоактивную провокацию" Украины в Приднестровье, Молдова назвала это ложью

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 13:19

Министерство иностранных дел России заявило, что Украина якобы готовит провокации возле непризнанного Приднестровья "с использованием радиоактивных материалов".

Об этом сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Европейская правда".

"Минобороны России привлекало внимание к провокации, которую готовит киевский режим, чтобы обвинить Вооруженные силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, способных привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности. ...Не может не вызывать беспокойства и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность", - сказала Захарова.

В правительстве Молдовы назвали заявление Захаровой ложью. "Госучреждения следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной", - говорится в сообщении в правительственном Telegram-каналі.

Власти Молдовы также призвали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

Следует отметить, что Россия в последние недели уже неоднократно обвиняла Украину.

23 февраля Минобороны России распространило ложную информацию, что украинские силы в ближайшее время якобы планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины это отрицали.

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Темы: МолдоваПриднестровьеРосcияпропаганда
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