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В оккупированной Кадиевке взрыв на заводе, где россияне хранили БК – Гайдай

Алена МазуренкоСреда, 1 марта 2023, 13:47
скриншот

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о взрыве в оккупированной Кадиевке, предварительно на территории завода, где оккупанты пытались спрятать боекомплекты.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом".

Детали: На видео, которое публикуют с места происшествия, слышны звуки детонации боеприпасов.

Также над местом взрыва поднимается столб дыма.

Темы: Луганская областьоккупациявзрыв
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