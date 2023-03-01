В оккупированной Кадиевке взрыв на заводе, где россияне хранили БК – Гайдай
Среда, 1 марта 2023, 13:47
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о взрыве в оккупированной Кадиевке, предварительно на территории завода, где оккупанты пытались спрятать боекомплекты.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь: "В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом".
Детали: На видео, которое публикуют с места происшествия, слышны звуки детонации боеприпасов.
Также над местом взрыва поднимается столб дыма.