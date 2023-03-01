В оккупированной Кадиевке взрыв на заводе, где россияне хранили БК – Гайдай

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о взрыве в оккупированной Кадиевке, предварительно на территории завода, где оккупанты пытались спрятать боекомплекты.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом".

Детали: На видео, которое публикуют с места происшествия, слышны звуки детонации боеприпасов.

Также над местом взрыва поднимается столб дыма.