Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Половина населения Швейцарии поддерживает отправку швейцарского оружия в Украину

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 14:03

Согласно опросу Tamedia и 20 Minuten, опубликованному в среду, каждый второй швейцарец готов позволить третьим странам отправлять швейцарское оружие и боеприпасы в Украину. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

В то время как 50% опрошенных согласились на реэкспорт швейцарского оружия третьими странами, 46% выступают против этого, уточняет опрос. 4% не определились со своей позицией.

Результаты опроса показали разрыв между поколениями. Более молодые респонденты относятся к направлению вооружения и боеприпасов более скептически, чем старшие. Две трети тех, кому за 65 лет, дали бы зеленый свет реэкспорту оружия. Тогда как 58% опрошенных в возрасте 18-34 лет и 51% в возрасте 35-49 лет отвергают такую возможность.

Швейцарцы также разделились относительно возможности конфискации средств российских олигархов для дальнейшего финансирования восстановления Украины: 49% поддерживают, 46% - нет.

С другой стороны, опрос показал сильную поддержку нейтралитета. 58% опрошенных считают, что Швейцария по-прежнему нейтральна. А две трети (68%) считают, что у этой концепции есть будущее.

Опрос проводился с 15 по 17 февраля среди 27 668 человек со всей Швейцарии. Погрешность составляет +/- 1 процентный пункт.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в январе комиссия швейцарского парламента утвердила представление, которое позволит третьим странам реэкспортировать оружие в Украину, поскольку вторжение России нарушило международное право. Однако это решение еще окончательно не утверждено, а находится на начальной стадии.

Швейцария столкнулась с критикой Германии и Испании из-за блокирования поставок швейцарских боеприпасов в Украину. 

Читайте также: Лед тронулся: как нейтральная Швейцария склоняется к реэкспорту вооружений в Украину

Темы: ШвейцарияоружиеУкраинаопрос
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"

видеоУкраинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

фото Пригожина поймали на лжи об "окружении" Бахмута

фото, видеоЗеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии

Глава УЗ Камышин стал внештатным советником Зеленского

фото В Беларуси нобелевскому лауреату Бяляцкому дали 10 лет колонии

Все новости...
Швейцария
Швейцария разрешила начать процедуру конфискации активов окружения Януковича
Швейцария отказалась от конфискации российских активов
Финляндия и Швеция обсудили сценарий вступления в НАТО отдельно - СМИ
Последние новости
17:51
Триллер, а не вызов: на Львовщине бригада скорой убегала от рецидивиста
17:37
видео ЕС объявил о предоставлении Украине 5700 солнечных панелей
17:20
фотоЖителю Сумщины утром прилетел снаряд на огород, он погиб
17:15
фото Машины полиции и волонтеров попали под российский обстрел на Херсонщине
17:06
Похищенную нацистами картину Василия Кандинского продали на аукционе за рекордную сумму
16:32
фотоЗеленский: Артиллерия и снаряды – потребность №1, чтобы остановить Россию
16:25
фотоАрмия пополняется на 101 гусеничный броневик за донаты – фонд Притулы
16:25
Прошедшая зима в Киеве вошла в восьмерку самых теплых с 1881 года
16:20
Путин собрал Совбез поговорить о защите от террористов
16:16
инфографикаНефтегазовые доходы России за 2 месяца сократились вдвое
Все новости...