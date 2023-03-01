Половина населения Швейцарии поддерживает отправку швейцарского оружия в Украину

Согласно опросу Tamedia и 20 Minuten, опубликованному в среду, каждый второй швейцарец готов позволить третьим странам отправлять швейцарское оружие и боеприпасы в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

В то время как 50% опрошенных согласились на реэкспорт швейцарского оружия третьими странами, 46% выступают против этого, уточняет опрос. 4% не определились со своей позицией.

Реклама:

Результаты опроса показали разрыв между поколениями. Более молодые респонденты относятся к направлению вооружения и боеприпасов более скептически, чем старшие. Две трети тех, кому за 65 лет, дали бы зеленый свет реэкспорту оружия. Тогда как 58% опрошенных в возрасте 18-34 лет и 51% в возрасте 35-49 лет отвергают такую возможность.

Швейцарцы также разделились относительно возможности конфискации средств российских олигархов для дальнейшего финансирования восстановления Украины: 49% поддерживают, 46% - нет.

С другой стороны, опрос показал сильную поддержку нейтралитета. 58% опрошенных считают, что Швейцария по-прежнему нейтральна. А две трети (68%) считают, что у этой концепции есть будущее.

ВИДЕО ДНЯ

Опрос проводился с 15 по 17 февраля среди 27 668 человек со всей Швейцарии. Погрешность составляет +/- 1 процентный пункт.

Напомним, в январе комиссия швейцарского парламента утвердила представление, которое позволит третьим странам реэкспортировать оружие в Украину, поскольку вторжение России нарушило международное право. Однако это решение еще окончательно не утверждено, а находится на начальной стадии.

Швейцария столкнулась с критикой Германии и Испании из-за блокирования поставок швейцарских боеприпасов в Украину.

Читайте также: Лед тронулся: как нейтральная Швейцария склоняется к реэкспорту вооружений в Украину