ЕС сосредоточится на усилении уже действующих санкций вместо принятия новых

Брюссель смещает акценты с принятия новых санкций против России на обеспечение соблюдения и укрепления уже действующих.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Новый подход обусловлен прежде всего давлением со стороны столиц стран ЕС (за исключением стран Балтии и Польши), которые утверждают, что для новых санкций против режима Владимира Путина больше нет места.

Дипломаты из десятка больших и малых стран ЕС утверждают, что санкции против любых оставшихся секторов ударили бы по блоку больше, чем по России.

Они указывают на удобрения, необходимые для сдерживания мировых цен на продовольствие, редкоземельные элементы, используемые европейской автомобильной промышленностью, радиоактивные изотопы, используемые фармацевтическими компаниями, обогащенные урановые стержни, используемые рядом центральных и восточных атомных электростанций, и другое важное сырье, такое как титан, используемый самолетостроителями.

ЕС уже принял 10 пакетов санкций, но несмотря на это, например, российский авиаперевозчик "Аэрофлот" продолжает летать несмотря на запрет на поставку запчастей - на фоне сообщений о том, что его самолеты ремонтируются и обслуживаются в Турции. Тем временем российская оборонная промышленность заменила санкционные детали товарами двойного назначения и переработанными потребительскими товарами.

Именно здесь речь идет о соблюдении санкций: столицы ЕС призывают Брюссель сосредоточиться на обеспечении соблюдения действующих санкций.

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"Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что правильно, несмотря на цену. Но он также показал, что в некоторых аспектах мы нуждаемся в структурных изменениях. Быстрое принятие 10 пакетов санкций стало огромным достижением. Теперь моя роль заключается в том, чтобы обеспечить их эффективное применение, а не обход через третьи страны", - сказал специальный посланник ЕС по вопросам имплементации санкций Дэвид О'Салливан.

Он сообщил, что уже контактирует со странами, которые Россия может использовать для обхода санкций. "Сотрудничество и диалог с третьими странами, которые могут быть использованы как платформа для обхода санкций, являются жизненно важными. Я уже начал свою работу с визита в Объединенные Арабские Эмираты вместе с моими коллегами из США и Великобритании. Дальнейшие визиты еще впереди", - сказал он.

Следующий раунд переговоров ЕС по санкциям может не быть гармоничным, поскольку много лазеек создано самой Европой. Венгрия и Словакия, в частности, добились исключения, чтобы продолжать покупать российскую трубопроводную нефть для ее переработки, что, по мнению дипломатов других стран, дает им несправедливое преимущество над другими странами ЕС.

"Мы посмотрим, что можно и нужно сделать - в том числе для сохранения равных правил игры в Европейском Союзе", - сказал О'Салливан.

Напомним, журналисты выяснили, что микросхемы, которые изготавливают нидерландские компании, все еще попадают в Россию и используются в военной технике, несмотря на введенные против нее санкции - это происходит, среди прочего, с помощью посредников из Азии.