В Черном море второй день подряд 5 кораблей РФ с 32 "калибрами"

Россияне второй день подряд держат в Черном море 5 носителей крылатых ракет "калибр".

Источник: сообщение ВМС

Детали: По информации ВМС Украины по состоянию на 1 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 17 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп 32 ракеты.

В Азовском море находится 1 вражеский корабль.

28 февраля ВМС сообщили, что в Черном море также было 5 носителей с "калибрами", а 27-го - только один.