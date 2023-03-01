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В Черном море второй день подряд 5 кораблей РФ с 32 "калибрами"

Александр ШумилинСреда, 1 марта 2023, 17:28
В Черном море второй день подряд 5 кораблей РФ с 32 калибрами
Скриншот

В Черном море второй день подряд 5 кораблей РФ с 32 "калибрами"

Россияне второй день подряд держат в Черном море 5 носителей крылатых ракет "калибр".

Источник: сообщение ВМС

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Детали: По информации ВМС Украины по состоянию на 1 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 17 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп 32 ракеты.

В Азовском море находится 1 вражеский корабль.

28 февраля ВМС сообщили, что в Черном море также было 5 носителей с "калибрами", а 27-го - только один.

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Темы: Росcияракетный удар
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