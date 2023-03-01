В Черном море второй день подряд 5 кораблей РФ с 32 "калибрами"
Среда, 1 марта 2023, 17:28
В Черном море второй день подряд 5 кораблей РФ с 32 "калибрами"
Россияне второй день подряд держат в Черном море 5 носителей крылатых ракет "калибр".
Источник: сообщение ВМС
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Детали: По информации ВМС Украины по состоянию на 1 марта в Черном море на боевом дежурстве находятся 17 вражеских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "калибр" общий залп 32 ракеты.
В Азовском море находится 1 вражеский корабль.
28 февраля ВМС сообщили, что в Черном море также было 5 носителей с "калибрами", а 27-го - только один.
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