Коммунисты РФ хотят заставить школьников поднимать "знамя победы" по понедельникам
Среда, 1 марта 2023, 18:30
Коммунистическая партия России предложила обязать школы по понедельникам поднимать "знамя победы" вместе с флагом РФ.
Источник: российский РБК
Детали: КПРФ внесла соответствующий законопроект в Госдуму.
Как сообщают российские СМИ, коммунисты предлагают торжественно поднимать флаг в первый учебный день недели и снимать его в последний. На поднятии флага в каникулы депутаты не настаивают.
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