Коммунисты РФ хотят заставить школьников поднимать "знамя победы" по понедельникам

Коммунистическая партия России предложила обязать школы по понедельникам поднимать "знамя победы" вместе с флагом РФ.

Источник: российский РБК

Детали: КПРФ внесла соответствующий законопроект в Госдуму.

Как сообщают российские СМИ, коммунисты предлагают торжественно поднимать флаг в первый учебный день недели и снимать его в последний. На поднятии флага в каникулы депутаты не настаивают.