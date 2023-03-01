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Коммунисты РФ хотят заставить школьников поднимать "знамя победы" по понедельникам

"Украинская правда"Среда, 1 марта 2023, 17:30
Коммунисты РФ хотят заставить школьников поднимать знамя победы по понедельникам
Фото: РБК

Коммунистическая партия России предложила обязать школы по понедельникам поднимать "знамя победы" вместе с флагом РФ.

Источник: российский РБК 

Детали: КПРФ внесла соответствующий законопроект в Госдуму.

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Как сообщают российские СМИ, коммунисты предлагают торжественно поднимать флаг в первый учебный день недели и снимать его в последний. На поднятии флага в каникулы депутаты не настаивают.

Темы: РосcиякоммунизмобразованиеСССР
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