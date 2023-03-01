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В РФ выдвинули условие продления "зернового соглашения"

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 17:44

Министерство иностранных дел России заявило в среду, что Москва согласится на продолжение Черноморской зерновой инициативы, которая позволяет безопасный экспорт из украинских портов, только если будут учтены интересы ее сельхозпроизводителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

"Российская сторона подчеркнула, что продолжение пакетного соглашения по зерну возможно только при условии учета интересов российских производителей сельскохозяйственной продукции и удобрений с точки зрения беспрепятственного доступа на мировые рынки", - заявили в ведомстве.

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Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции, должно быть продлено в этом месяце.

Украина заявила, что будет добиваться продления соглашения на более длительный срок - до года - для лучшего перспективного планирования, а также хотела бы, чтобы в него был включен порт Николаев. Россия, однако, дала понять, что она недовольна некоторыми аспектами соглашения.

Бизнес-сообщество Украины во вторник выступило с совместным призывом к сторонам-гарантам Черноморской зерновой инициативы - ООН и Турции - способствовать ее стабильной работе, продолжению и расширению, а также обеспечить свободное торговое судоходство в регионе Черного моря.

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Черноморская зерновая инициатива, заключенная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение было продлено в ноябре и его действие истекает 18 марта, если не будет достигнута договоренность о продлении.

Согласно договору, Украина экспортирует около 3 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции в месяц, но заместитель министра развития громад и инфраструктуры Юрий Васьков заявил, что Украина может экспортировать 6 миллионов тонн в месяц из портов Одесской области и увеличить этот показатель до 8 миллионов тонн, если к соглашению присоединится Николаев.

В Министерстве иностранных дел и Мининфраструктуры Украины 15 февраля обвинили Россию в срыве работы "зернового коридора".

Напомним, в конце октября - начале ноября Россия угрожала выходом из Черноморской зерновой инициативы и заявила о приостановлении своего участия, но в конце передумала и вернулась к "зерновой сделке". В МИД Украины опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что якобы Украина при этом взяла какие-то новые обязательства.

Темы: Росcиязерно
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