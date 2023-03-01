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Испания выделила 4,1 млн евро на ремонт предназначенных для Украины танков Leopard

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 17:52

Оборонное ведомство Испании уже работает над подготовкой шести боевых танков Leopard 2A4 для отправки в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Mundo.

Боевые машины находятся на предприятиях подрядчика Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севилья), где они проходят проверку четвертого уровня - наиболее исчерпывающую - перед отправкой на фронт. По оценкам оборонного ведомства, адаптация этих машин обойдется в 4,1 миллиона евро.

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Информация о ремонте опубликована на Платформе государственных закупок. Хотя в контракте нет спецификаций, с которыми можно было бы ознакомиться, 4,1 миллиона будут выделены на "приведение боевых танков Leopard модели 2A4 в эксплуатационные условия". "

Танки Leopard, которые Испания собирается отправить на фронт этой весной, покинули базу материально-технического обеспечения Касетас. С 2012 года там хранились 53 боевых танка, которые государство приобрело у Германии. Эти бронемашины хранились в соответствии с протоколом НАТО, но хотя министр Маргарита Роблес в какой-то момент заявила, что они находятся в "абсолютно плачевном" состоянии, выяснилось, что машины все еще пригодны к эксплуатации. Их ремонт министерство обороны оценило в 4,1 миллиона евро.

Во время своего второго визита в Киев премьер Испании Педро Санчес заявил, что они рассматривают возможность увеличения контингента Leopard из Испании до десятка, то есть на четыре больше, чем шесть, которые прибудут в Украину весной. Однако пока что с базы Касетас не вышло ни одного дополнительного танка.

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Пока танки в ремонте, Минобороны Испании обучает 55 украинских солдат управлению и обслуживанию этих боевых танков. Обучение проходит на маневренном поле Сан-Грегорио, где есть симулятор Leopard 2A4, который компания "Индра" построила много лет назад. Солдаты пройдут многонедельную подготовку, чтобы прибыть на фронт одновременно с машинами.

Темы: Испаниятанкиденьги
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