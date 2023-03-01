Портится урожай, ограничивают электричество: Генштаб рассказал об оккупационных буднях

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявляет, что в Энергодаре Запорожской области российские захватчики пытаются показать преимущества оккупации, в районе Мангуша Донецкой области оставили жителей без света на несколько дней, а в Луганской области не дают фермерам продать прошлогодний урожай.

Источник: Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 1 марта

Детали: "В Энергодаре Запорожской области российские захватчики с привлечением местных коллаборантов проводят пропагандистские мероприятия с освещением фейковых "преимуществ" прихода так называемой "российской власти" в регион и обоснования ее легитимности.

В Мангушском районе временно занятой территории Донецкой области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в частности, из-за ограничения подачи электроснабжения в дома. Захватчики уничтожили электроопору и в населенном пункте на несколько дней исчезло электроснабжение.

Вместе с тем на временно занятых территориях Луганской области у местных фермеров массово портится урожай лето-осень 2022 года.

Российская оккупационная администрация полностью блокирует всем местным фермерам возможность реализовывать зерно как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Также так называемая "оккупационная власть" на неофициальном уровне запретила всем местным пекарням принимать зерновые от местных фермеров. Украинские фермеры в отчаянии от больших потерь собранного урожая".