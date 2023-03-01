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США продлили до конца 2023 года ряд санкций против России

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 20:04

Президент США Джо Байден своим указом в среду продлил до конца 2023 года действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году после российской агрессии против Украины, и связанные с ним санкционные ограничения против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", текст указа обнародован на сайте Белого дома.

Чрезвычайное положение в связи с ситуацией в Украине было введено еще 6 марта 2014 года указом тогдашнего президента США Барака Обамы. С тех пор его действие было несколько раз расширено - в частности 21 февраля 2022-го, после признания Россией правосубъектности террористических образований "Л/ДНР".

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Крім того, у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.

"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. З цієї причини надзвичайний стан… був продовжений до кінця цього року", – йдеться в указі Байдена.

Нагадаємо, 24 лютого Сполучені Штати оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії у річницю військового вторгнення в Україну. Санкції запроваджені проти понад 200 фізичних та юридичних осіб, включаючи як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові зусилля Росії.

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Крім того, президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про запровадження мит у розмірі 200% на імпорт алюмінію з Росії, яка є другим у світі виробником цього металу.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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