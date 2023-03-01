Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США продлили до конца 2023 года ряд санкций против России

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 21:04

Президент США Джо Байден своим указом в среду продлил до конца 2023 года действие чрезвычайного положения, введенного еще в 2014 году после российской агрессии против Украины, и связанные с ним санкционные ограничения против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", текст указа обнародован на сайте Белого дома.

Чрезвычайное положение в связи с ситуацией в Украине было введено еще 6 марта 2014 года указом тогдашнего президента США Барака Обамы. С тех пор его действие было несколько раз расширено - в частности 21 февраля 2022-го, после признания Россией правосубъектности террористических образований "Л/ДНР".

Крім того, у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.

"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. З цієї причини надзвичайний стан… був продовжений до кінця цього року", – йдеться в указі Байдена.

Нагадаємо, 24 лютого Сполучені Штати оголосили про запровадження нових санкцій проти Росії у річницю військового вторгнення в Україну. Санкції запроваджені проти понад 200 фізичних та юридичних осіб, включаючи як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові зусилля Росії.

Крім того, президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про запровадження мит у розмірі 200% на імпорт алюмінію з Росії, яка є другим у світі виробником цього металу.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАсанкцииРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

видеоЛаврова засмеяли в Индии на речи об "украинской агрессии" и "независимости от Запада"

Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"

видеоУкраинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

фото Пригожина поймали на лжи об "окружении" Бахмута

фото, видеоЗеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии

Все новости...
США
США надеются, что главы МИД G20 осудят войну России в Украине
США ввели санкции против пособников КНДР, которые помогают ей зарабатывать деньги за рубежом
ФБР заявило, что пандемию COVID-19 вероятно вызвала утечка из лаборатории в Китае
Последние новости
00:25
Россияне били по Сумщине, более 120 прилетов
23:57
ЕС раскритиковал планы Венгрии перенести посольство в Израиле в Иерусалим
23:46
Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 7
23:34
фотоПосол Британии пришла на встречу к президенту Сербии с платком со словами гимна Украины
23:25
У Павелко отреагировали на форму партнера сборной Joma для "Зенита"
23:06
Байден и Шольц встретились в Белом доме и пообещали продолжать поддержку Украины
23:00
Глава МИД Сербии опроверг заявления Москвы о поставках боеприпасов Украине
22:52
Залог Коболеву за премию в "Нафтогазе", 5 лет тюрьмы за аренду в "Борисполе": итоги недели
22:45
Ситуация в Бахмуте сложная, но контролируемая – Данилов
22:36
Экономические новости 3 марта: активы Ротенберга хотят конфисковать, Камышин будет советником Зеленского
Все новости...