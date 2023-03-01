США получили от РФ ноту о "приостановлении" участия в ключевом ядерном договоре

Представитель государственного департамента США Нед Прайс в среду подтвердил, что Россия направила дипломатическую ноту о решении "приостановить" участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Могу подтвердить обмен дипломатическими нотами между Россией и Соединенными Штатами. Думаю, будет справедливо сказать, что то, что мы узнали из дипломатической ноты, не содержало ничего нового, что бы не содержалось в публичных заявлениях, которые выходили из Москвы", - сказал Прайс на брифинге.

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"Наша позиция не изменилась: решение России в одностороннем порядке приостановить свое участие в Договоре СНВ-3 является досадным и, более того, безответственным. Для ядерных государств ответственным является участие в контроле за оружием и других мероприятий по стратегической стабильности", - добавил он.

Представитель Госдепа раскритиковал действия Москвы по расшатыванию стабильности и ее безответственную ядерную риторику, которые "угрожают каждому государству на этой планете".

"Мы работаем над сохранением договора и продолжаем призывать Москву восстановить полное ее выполнение", - подчеркнул Прайс.

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Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о "приостановлении" участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США, который остается последним соглашением, ограничивающим стратегические ядерные арсеналы обоих государств.

Российская сторона возлагает на США вину за свое решение приостановить действие Договора о СНВ-3 и уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".

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