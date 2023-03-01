Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США получили от РФ ноту о "приостановлении" участия в ключевом ядерном договоре

Среда, 1 марта 2023, 21:55

Представитель государственного департамента США Нед Прайс в среду подтвердил, что Россия направила дипломатическую ноту о решении "приостановить" участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Могу подтвердить обмен дипломатическими нотами между Россией и Соединенными Штатами. Думаю, будет справедливо сказать, что то, что мы узнали из дипломатической ноты, не содержало ничего нового, что бы не содержалось в публичных заявлениях, которые выходили из Москвы", - сказал Прайс на брифинге.

Реклама:

"Наша позиция не изменилась: решение России в одностороннем порядке приостановить свое участие в Договоре СНВ-3 является досадным и, более того, безответственным. Для ядерных государств ответственным является участие в контроле за оружием и других мероприятий по стратегической стабильности", - добавил он.

Представитель Госдепа раскритиковал действия Москвы по расшатыванию стабильности и ее безответственную ядерную риторику, которые "угрожают каждому государству на этой планете".

"Мы работаем над сохранением договора и продолжаем призывать Москву восстановить полное ее выполнение", - подчеркнул Прайс.

ВИДЕО ДНЯ

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о "приостановлении" участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США, который остается последним соглашением, ограничивающим стратегические ядерные арсеналы обоих государств.

Российская сторона возлагает на США вину за свое решение приостановить действие Договора о СНВ-3 и уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".

Читайте также: Последний шаг ядерного шантажа РФ: что означает остановка соглашения, которое контролирует гонку вооружений

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Последние новости
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака: в Днепропетровской области 5 погибших 15 травмированных
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
Все новости...
Реклама: