РосСМИ сообщают, что в Москве усиливают ПВО

Российские СМИ сообщают, что в Москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро "Саларьево", по крайней мере там заметили радиолокационную станцию разведки и целеуказания.

Источник: "Сирена", "The Insider"

Детали: Читатель "Сирены" передал видео с комплексом, снятое возле станции метро.

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"The Insider" уточнил, что на видео – мобильная радиолокационная станция разведки и целеуказания П-18-2 "Прима". Рядом с такой РЛС должны работать комплексы ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

ПВО устанавливали в Москве и пригороде с декабря 2022 года, но СМИ обратили на них внимание в январе 2023 года, когда установки начали появляться на крышах зданий.

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В январе "Сирена" насчитала 7 подобных площадок, в том числе рядом с важными для чиновников объектами: резиденцией Путина в Ново-Огарево и бизнес-аэропортом "Газпром авиа" "Остафьево". Восьмую систему ПВО устанавливали напротив "Лужников" перед митинг-концертом 22 февраля.