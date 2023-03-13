"Люті Пташки": БФ Dignitas и Uklon объявляют сбор на 1 000 ударных FPV-дронов (укр)

Попри велику кількість зборів, необхідність у дронах залишається великою – за даними експертів, у середньому Україна закриває лише до 10% потреб на фронті.

Сервіс виклику авто Uklon та БФ Dignitas запускають масштабну програму закупівлі ударних дронів для фронту – "Люті Пташки". Та запрошують долучитись до спільної закупівлі перших 1 000 ударних FPV-дронів українського виробництва.

Головна перевага таких дронів – вони настільки швидкі та маневрені, що здатні влучити і наздогнати практично будь-яку ціль на полі бою, тим самим зберігши життя українському бійцю. Необхідна сума — 30 мільйонів гривень.

Серед усіх учасників збору, хто зробить внесок понад 300 грн, Uklon та БФ Dignitas розіграють пам'ятні подарунки із автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Виробництвом дронів займатимуться українські компанії. Це дозволить швидко допомогти нашій армії – зараз і в майбутньому – побудувавши безперебійну систему виробництва молодими технологічними компаніями.

За словами Марії Берлінської, співзасновниці БФ Dignitas та керівниці Центру підтримки аеророзвідки, дрони стали ключовим елементом поля бою.

"Ми маємо на меті системне і професійне забезпечення армії ударними дронами. Адже саме ударні дрони ключ до перемоги у нашій війні. 10-го березня ми починаємо збір на перших 1000 дронів для наших ударних підрозділів. Дрони, як і все на війні — снаряди, гармати, танки — розхідний матеріал.

На практиці це означає, що там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди. Немає десятків тисяч дронів – значить, десятки тисяч людей втрачають життя і здоров'я, – зазначила Марія Берлінська в одному з інтерв’ю.

– Зараз українці постійно купують дрони, що дає колосальний ефект. Хоч вони і втрачаються, але наші люди залишаються живими. Тому дронів багато не буває – воюємо технологіями, розумом, а не людьми!".

FPV (First Person View) дрони здатні виконувати завдання, яке не можуть виконати інші комерційні коптери – переслідування і знищення. Встановлені камери та сучасні засоби зв’язку дозволяють оператору стежити за пересуванням супротивника у режимі "реального часу" і водночас залишатися в укритті та бути захищеним від обстрілу.

"Ми раді оголосити про наш великий збір на українські FPV дрони-камікадзе, які допомагатимуть ЗСУ нищити російського ворога. Ці "пташки" зможуть залетіти у бліндаж, знищити авто окупантів. Крім того, системна робота таких дронів захищає в середньому один-два взводи та рятує життя і здоров’я півсотні людей.

Такі дрони — для одноразового використання і завжди є критично необхідними на фронті. Тож наш збір – це початок інвестування у серійне виробництво українських дронів.

Нам важливо бути одним із тих, хто підтримує та розвиває галузь безпілотних технологій в Україні", – розповів Дмитро Дубровський, співзасновник та CEO Uklon.

Збір "Люті Пташки" триватиме з 10 березня. Переказати будь-яку суму можна буде через застосунок Uklon, натиснувши кнопку "Донат" та обравши "Збір на Люті Пташки", за реквізитами фонду Dignitas або за посиланням.

Зазначимо, Dignitas (лат. гідність) — благодійний фонд, міжнародна волонтерська група яка існує з 2013 року. Серед діяльності фонду: технологічна підтримка українських захисників, забезпечення та навчання захисників та рятувальників і реабілітація ветеранів.

Фонд створений великою командою однодумців, серед яких Люба Шипович, Марія Берлінська, Діма Кавун, Лера Голощапова, Антоніна Кумка та вже понад сотня активістів і волонтерів.