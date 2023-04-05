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Назарий Гусаков собирает на год жизни (укр)

"Украинская правда"Среда, 5 апреля 2023, 11:10
 

На фото громадський діяч зі Львова Назарій Гусаков. Скоро Назарію виповнюється 29 років.

Людям, які живуть зі спінальною м‘язовою атрофією (СМА), лікарі не можуть дати жодних гарантій. І насправді велике щастя, що попри всі прогнози, Назарій невдовзі 7 квітня зумтрічатиме свій 29-ий день народження.

Для того щоб весь наступний рік мати належне лікування, для того щоб жити, Наразій оголосив збір. Він збирає 10 000 000 гривень. 

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Давайте допоможемо Назарію зібрати необхідні кошти на ще один рік життя.

Реквізити збору:

Посилання на банку — monobank.ua.

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PayPal — razan@hotpoint.org.ua

Для банківського переказу:

Отримувач Гусаков Назарій Олегович

IBAN UA853220010000026208305496967

ІПН/ЄДРПОУ 3443017794

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