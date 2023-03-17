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Назарий Гусаков собирает на год жизни (укр)

"Украинская правда"Пятница, 17 марта 2023, 23:15
 

На фото громадський діяч зі Львова Назарій Гусаков. Скоро Назарію виповнюється 29 років.

Людям, які живуть зі спінальною м‘язовою атрофією (СМА), лікарі не можуть дати жодних гарантій. І насправді велике щастя, що попри всі прогнози, Назарій невдовзі 7 квітня зумтрічатиме свій 29-ий день народження.

Для того щоб весь наступний рік мати належне лікування, для того щоб жити, Наразій оголосив збір. Він збирає 10 000 000 гривень. Наразі зібрано 730 000 гривень.

Давайте допоможемо Назарію зібрати необхідні кошти на ще один рік життя.

Реквізити збору:

Посилання на банку — monobank.ua.

Карта моно — 4441114427978869 додаткова карта, на випадок якщо не вдається відправити на моно — 4868200100508596

Карта приватбанку —  4149629301054110(Артем Кобилинський)

Крипта (trc20) — TJnvmVQToE3xsJH43iPPUtPw7EdQuRw9X1 0xc46b83c853431362dc7b0cd4736610fa6cc69515 ERC-20

PayPal — razan@hotpoint.org.ua

Для банківського переказу:

Отримувач Гусаков Назарій Олегович

IBAN UA853220010000026208305496967

ІПН/ЄДРПОУ 3443017794

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