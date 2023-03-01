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Разведка США не нашла доказательства причастности РФ к "гаванскому синдрому" – AP

"Украинская правда"Среда, 1 марта 2023, 23:53
Разведка США не нашла доказательства причастности РФ к гаванскому синдрому – AP
Эмблема разведки США. Фото Getty Images

Разведывательные службы США не обнаружили связи России и других государств к заболеванию американских дипломатов "гаванским синдромом".

Источник: Associated Press

Детали: Сообщается, что американские следователи детально изучили примерно 1,5 тыс. дел в 96 странах и не нашли достоверных доказательств наличия иностранного оружия, которое могло бы вызвать симптомы болезни.

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Также службы не обнаружили признаков "подслушивающих устройств", которые могли бы вызвать "гаванский синдром".

Отмечается, что разведывательные службы США пришли к выводу, что большинство таких заболеваний дипломатов имеют различные причины – от окружающей среды до недиагностированных заболеваний.

Предыстория: Таинственная болезнь, о которой впервые сообщили официальные лица США в кубинской столице в 2016 году, поразила американских дипломатов, официальных лиц и членов семей за рубежом. Симптомы включали мигрень, тошноту, провалы в памяти и головокружение. В течение лет сотни американских чиновников сообщили о возможных инцидентах в ряде стран.

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Темы: СШАразведкаРосcия
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