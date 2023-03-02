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Разведка США не нашла доказательства причастности РФ к "гаванскому синдрому" – AP

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 00:53
Эмблема разведки США. Фото Getty Images

Разведывательные службы США не обнаружили связи России и других государств к заболеванию американских дипломатов "гаванским синдромом".

Источник: Associated Press

Детали: Сообщается, что американские следователи детально изучили примерно 1,5 тыс. дел в 96 странах и не нашли достоверных доказательств наличия иностранного оружия, которое могло бы вызвать симптомы болезни.

Также службы не обнаружили признаков "подслушивающих устройств", которые могли бы вызвать "гаванский синдром".

Отмечается, что разведывательные службы США пришли к выводу, что большинство таких заболеваний дипломатов имеют различные причины – от окружающей среды до недиагностированных заболеваний.

Предыстория: Таинственная болезнь, о которой впервые сообщили официальные лица США в кубинской столице в 2016 году, поразила американских дипломатов, официальных лиц и членов семей за рубежом. Симптомы включали мигрень, тошноту, провалы в памяти и головокружение. В течение лет сотни американских чиновников сообщили о возможных инцидентах в ряде стран.

Темы: СШАразведкаРосcия
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