Обстрелы Сумщины: враг нанес удары по 5 громадам
Четверг, 2 марта 2023, 03:55
В течение 1 марта россияне совершили обстрелы 5 территориальных громад Сумской области, работала украинская противовоздушная оборона.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов, противник сбросил на территорию громады 10 мин.
В Новослободской громаде зафиксировано 3 "прилета" – предварительно из ствольной артиллерии 152 мм.
В Шалыгинской громаде было 8 "прилетов" – вероятно из миномета 120 мм.
В Эсманьской громаде зафиксировано 6 взрывов, предварительно работал 120 мм миномет.
Белопольскую громаду россияне обстреляли из миномета, было 4 "прилета".
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