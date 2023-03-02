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Обстрелы Сумщины: враг нанес удары по 5 громадам

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 03:55
Последствия обстрелов в Сумской области. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 1 марта россияне совершили обстрелы 5 территориальных громад Сумской области, работала украинская противовоздушная оборона.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Краснопольской громаде враг бил из минометов, противник сбросил на территорию громады 10 мин.

В Новослободской громаде зафиксировано 3 "прилета" – предварительно из ствольной артиллерии 152 мм.

В Шалыгинской громаде было 8 "прилетов" – вероятно из миномета 120 мм.

В Эсманьской громаде зафиксировано 6 взрывов, предварительно работал 120 мм миномет.

Белопольскую громаду россияне обстреляли из миномета, было 4 "прилета".

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Темы: Сумская областьобстрел
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