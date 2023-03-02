ЕС и НАТО сохраняют единство в поддержке Украины – премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш убежден, что нет признаков раскола среди западных государств в вопросе поддержки Украины.

Источник: Кариньш, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Ни со стороны США, ни со стороны Германии, Евросоюза или НАТО нет признаков того, что появился раскол в единстве и решимости продолжать поддерживать Украину...

Помощь является жизненно важной, и это также в интересах самой Европы - помочь Украине...

Если бы Путин победил, Европу ждал бы ужасный мир в будущем".

Детали: Латвийский премьер заявил, что европейские страны должны перенастроить свою оборонную промышленность для дальнейшего противостояния российской агрессии, поскольку "Россия производит оружие круглосуточно", тогда как "Европа продолжает вести себя как в мирные времена".

Напомним: Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш настаивает на том, что Украина должна стать не только членом ЕС, но и НАТО.