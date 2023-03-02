Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС и НАТО сохраняют единство в поддержке Украины – премьер Латвии

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 07:33
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЛАТВИИ КРИШЬЯНИС КАРИНЬШ. ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш убежден, что нет признаков раскола среди западных государств в вопросе поддержки Украины.

Источник: Кариньш, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Ни со стороны США, ни со стороны Германии, Евросоюза или НАТО нет признаков того, что появился раскол в единстве и решимости продолжать поддерживать Украину...

Помощь является жизненно важной, и это также в интересах самой Европы - помочь Украине...

Если бы Путин победил, Европу ждал бы ужасный мир в будущем".

Детали: Латвийский премьер заявил, что европейские страны должны перенастроить свою оборонную промышленность для дальнейшего противостояния российской агрессии, поскольку "Россия производит оружие круглосуточно", тогда как "Европа продолжает вести себя как в мирные времена".

Напомним: Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш настаивает на том, что Украина должна стать не только членом ЕС, но и НАТО.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛатвияНАТОЕС
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Конкурс на директора НАБУ: стали известны 3 победителя

Украинская оборона Бахмута под сильным давлением, разрушены два ключевых моста - разведка Британии

Концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине

В ISW прокомментировали возможный отход Сил обороны из части Бахмута

фото"Хорошо возвращаться в Украину" – президент Европарламента

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

Все новости...
Латвия
Разведка Латвии: война в Украине продлится как минимум до конца 2023 года
В Риге проходит митинг солидарности с Украиной, под посольством РФ – подбитый российский танк
Латвия внесла в список нежелательных лиц 3 актеров из РФ за выступления в оккупированном Крыму
Последние новости
10:44
Физическая активность может помочь при лечении депрессии - исследование
10:32
Восемь украинских областей были под обстрелом россиян, есть убитые гражданские
10:11
Ювелирный бренд Pandora планирует перейти на производство из переработанных серебра и золота
09:53
Беспилотник атаковал нефтепровод в Белгородской области – СМИ
09:50
Конкурс на директора НАБУ: стали известны 3 победителя
09:41
Украинская оборона Бахмута под сильным давлением, разрушены два ключевых моста - разведка Британии
09:24
видеоМинобороны РФ заявило, якобы Шойгу побывал в Украине
09:06
Концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине
08:50
фотоКомандующий ССО съездил в Бахмут
08:41
Байден и Шольц договорились наказывать Россию за агрессию сколько потребуется
Все новости...