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ЕС и НАТО сохраняют единство в поддержке Украины – премьер Латвии

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 06:33
ЕС и НАТО сохраняют единство в поддержке Украины – премьер Латвии
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЛАТВИИ КРИШЬЯНИС КАРИНЬШ. ФОТО GETTY IMAGES

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш убежден, что нет признаков раскола среди западных государств в вопросе поддержки Украины.

Источник: Кариньш, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Ни со стороны США, ни со стороны Германии, Евросоюза или НАТО нет признаков того, что появился раскол в единстве и решимости продолжать поддерживать Украину...

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Помощь является жизненно важной, и это также в интересах самой Европы - помочь Украине...

Если бы Путин победил, Европу ждал бы ужасный мир в будущем".

Детали: Латвийский премьер заявил, что европейские страны должны перенастроить свою оборонную промышленность для дальнейшего противостояния российской агрессии, поскольку "Россия производит оружие круглосуточно", тогда как "Европа продолжает вести себя как в мирные времена".

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Напомним: Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш настаивает на том, что Украина должна стать не только членом ЕС, но и НАТО.

Темы: ЛатвияНАТОЕС
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