У России нет ресурсов для вторжения в Молдову – премьер-министр

Молдавский премьер-министр Дорин Речан считает, что у России нет достаточных ресурсов для вторжения в Молдову.

Об этом он сказал в эфире румынского национального телевидения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

По словам Речана, Россия не может напасть на Молдову из-за территориальной удаленности и того, что между двумя государствами расположена Украина.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем", – сказал Речан.

С другой стороны, отметил премьер-министр, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье.

"А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности. Россия ведет гибридную войну – много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не достичь успеха. Все эти волны – скорее информационная война, чем реальное положение дел", – отметил Речан.

Также премьер заверил, что система противовоздушной обороны Украины защищает и Молдову.

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Напомним, в последнее время Россия распространяет заявления, мол украинские силы в ближайшее время планируют устроить вооруженную провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы и Украины неоднократно это отрицали.

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