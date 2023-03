Резников показал послам G7 новых заместителей и рассказал о борьбе с коррупцией

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с послами стран "Группы семи" с участием своих новых заместителей, на которой рассказал об усилиях в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении японского председательства в Группе поддержки послов G7 в Киеве в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Алексей Резников представил послов G7 своим новым заместителям и отметил текущие усилия Министерства обороны в борьбе с коррупцией и продвижении реформ управления. Мы подтвердили нашу приверженность продолжению военной и оборонной поддержки Украины и подчеркнули важность прозрачности и подотчетности, чтобы заверить партнеров и поддержать евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении G7.

1 Today, @oleksiireznikov introduced #G7 Ambassadors to his new deputies, and highlighted @DefenceHQ’s ongoing efforts to address corruption and advance management reforms. pic.twitter.com/KicOqFciBZ