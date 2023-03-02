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Резников показал послам G7 новых заместителей и рассказал о борьбе с коррупцией

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 09:33
Резников показал послам G7 новых заместителей и рассказал о борьбе с коррупцией
алексей резников, Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с послами стран "Группы семи" с участием своих новых заместителей, на которой рассказал об усилиях в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении японского председательства в Группе поддержки послов G7 в Киеве в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Алексей Резников представил послов G7 своим новым заместителям и отметил текущие усилия Министерства обороны в борьбе с коррупцией и продвижении реформ управления. Мы подтвердили нашу приверженность продолжению военной и оборонной поддержки Украины и подчеркнули важность прозрачности и подотчетности, чтобы заверить партнеров и поддержать евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении G7.

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Кабинет министров на своем заседании 14 февраля назначил на должность первого заместителя министра обороны героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

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Волонтер Виталий Дейнега и экс-посол Андрей Шевченко также получили новые должности в Министерстве обороны.

Это произошло после скандала с закупками продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам, когда подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.

Темы: РезниковG7Минобороны
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