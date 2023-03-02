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Россияне заслали диверсанта в Ровенскую область для подрыва ключевого объекта по поставкам оружия - СБУ

Станислав ПогориловЧетверг, 2 марта 2023, 11:12
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности схватила российского диверсанта, который должен был взорвать один из ключевых объектов транспортной системы Ривненщины, чтобы сорвать поставки иностранного вооружения.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Главной его (диверсанта) задачей было осуществление диверсии на одном из ключевых объектов транспортной системы областного центра. Таким образом агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на восточном и южном фронтах".

Детали: Сообщается, что диверсант российских спецслужб прибыл в Украину 19 февраля под видом жителя одной из европейских стран. Во время пересечения госграницы он использовал паспорт гражданина ЕС.

 

На Ривненщине диверсант провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии для определения места установки взрывного устройства.

Он скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава. В дальнейшем - должен был установить взрывчатку в наиболее уязвимом месте объекта критической инфраструктуры и взорвать его.

 

Сотрудники СБУ задержали человека, который имеет вид на жительство в России и входит в состав российской агентуры при подготовке к совершению диверсии.

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Задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУдиверсантывойна
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