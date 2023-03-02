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Кличко показал новые системы оповещения в Киеве: будет работать 630 точек

Станислав ПогориловЧетверг, 2 марта 2023, 12:53
Кличко показал новые системы оповещения в Киеве: будет работать 630 точек
Фото: Telegram Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал новые точки оповещения, которые установили в Деснянском районе, планируется, что всего в столице будет установлено 630 таких точек.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Столица совершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Работу над этим начали еще до полномасштабного вторжения России. За образец взяты системы, работающие в США, Германии и Польше".

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Детали: По его словам, первые 15 точек оповещения уже протестировали в Деснянском районе столицы. За две недели добавят еще 12.  Всего в Деснянском районе предусмотрено установить 47 точек оповещения. А всего по Киеву - 630.

Кличко пояснил, что новая система может работать около недели без электроснабжения на своем резервном оборудовании. Поэтому даже в условиях отключения всех операторов связи она будет действовать, управляться автономно и с применением искусственного интеллекта.

 

Также эта система, кроме сигнала "Внимание всем" позволяет выполнить "адресное (индивидуальное на каждый громкоговоритель) оповещение граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития".

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Темы: КиевВиталий Кличковойна
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