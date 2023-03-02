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Столкновение поездов в Греции: количество погибших достигло 46

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 13:56
скриншот

В результате лобового столкновения пассажирского и грузового поездов под городом Лариса подтвердили гибель уже 46 человек.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

С начала суток спасатели нашли еще 7 погибших среди остатков вагона-ресторана, одного из тех, которые больше всего пострадали после столкновения. Сегодня должен начаться ДНК-анализ погибших, которые еще не опознаны.

Среди людей, которые с травмами оказались в больнице, большинство в стабильном состоянии.

Напомним, ранее премьер Греции объявил, что причиной аварии стала человеческая ошибка.

Начальнику местной станции предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, ему может грозить от 10 лет до пожизненного лишения свободы; министр транспорта Греции подал в отставку после катастрофы. Также уволились руководители нескольких железнодорожных компаний.

Темы: Грециячрезвычайное происшествиежертвы
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