В Европарламенте видят перспективу членства Украины в ЕС в 2029 году

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Украина может получить полноправное членство в ЕС в 2029 году.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Конечно, для этого обе стороны должны работать: Украина должна делать реформы, а Евросоюз должен собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, предусматривающей членство Украины, Молдовы, а может, и Грузии", - сказал Кубилюс.

Он напомнил, что в резолюциях Европарламента указано, что переговоры с Украиной по ее вступлению в ЕС должны начаться в 2023 году.

"И мы хотим, чтобы они проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, у Польши четыре года - это страна большая, соизмеримая с Украиной", - сказал евродепутат.

Учитывая этот опыт, по его словам, в Европарламенте оценивают, что переговоры с Украиной могут подойти к концу к 2027 году, когда Литва будет председательствовать в Евросоюзе. Еще год-два потребуется на ратификацию договора во всех 27 членах ЕС.

"Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС", - добавил Кубилюс.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Кубилюс предложил создать новый формат, который будет работать над интеграцией в ЕС Украины и других стран вроде формата "Рамштайн".

Для тех, кто предпочитает формат видео, смотрите интервью на канале "ЕвроПравды" - Украина в НАТО и жесткое поражение РФ в войне разрушат путинскую Россию