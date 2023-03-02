Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин об "украинской ДРГ": они хотят украсть у нас историю и память

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 14:37
Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие же люди, как в "украинской ДРГ", хотели лишить Россию исторической памяти и истории.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует обращение Путина к участникам образовательной программы "Школа наставника"

Прямая речь: "Совершили очередной террористический акт. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским".

Детали: Путин отметил, что именно "такие люди ставили перед собой задачу лишить Россию исторической памяти, лишить истории, традиций, языка". Он в очередной раз заявил, что преступления совершают неонацисты и "их хозяева".  

Предыстория:

  • Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.
  • Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.
  • В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
  • Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.

Темы: ПутинУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Британия предоставит Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала - посол

Активист из Крыма рассказал, как ФСБ выбивала из него "извинения" перед Путиным и армией РФ

видеоУкраинцы и россияне в Испании грабили беженцев из Украины

Конкурс на директора НАБУ: стали известны 3 победителя

Украинская оборона Бахмута под сильным давлением, разрушены два ключевых моста - разведка Британии

Концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине

Все новости...
Путин
Кремль не в состоянии удовлетворить требования ультранационалистов относительно войны с Украиной – ISW
РФ пытается "ядерным шантажом" замедлить военную поддержку Украины – ISW
"Свобода выражения взглядов": возле посольства РФ в Финляндии сожгли портрет Путина
Последние новости
18:20
Зеленский рассказал студентам, как Украина дальше будет жить с таким соседом как Россия
18:16
ЗАЭС за год оккупации пережила пять блэкаутов - Котин
18:07
Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб мужчина
17:50
В марте Кабмин подготовит решения для бюджетной устойчивости общин – Зеленский
17:37
Британия предоставит Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала - посол
17:23
Зеленский: В этом году сотрудничество с европейскими институтами будет еще более содержательным
17:09
Эскортное прошлое и зашквар по Крыму: присуждение блогерше награды от ГУР взбудоражило сеть
17:02
Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов
16:56
дополненоРакетный удар по Запорожью: 8-месячная девочка погибла со своей семьей
16:32
Президент Европарламента призвала к усилению санкций против РФ, упомянув об алмазах
Все новости...