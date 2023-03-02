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Путин об "украинской ДРГ": они хотят украсть у нас историю и память

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 13:37
Путин об украинской ДРГ: они хотят украсть у нас историю и память
Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие же люди, как в "украинской ДРГ", хотели лишить Россию исторической памяти и истории.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует обращение Путина к участникам образовательной программы "Школа наставника"

Прямая речь: "Совершили очередной террористический акт. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским".

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Детали: Путин отметил, что именно "такие люди ставили перед собой задачу лишить Россию исторической памяти, лишить истории, традиций, языка". Он в очередной раз заявил, что преступления совершают неонацисты и "их хозяева".  

Предыстория:

  • Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.
  • Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.
  • В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
  • Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.

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Темы: ПутинУкраинаРосcия
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