Путин об "украинской ДРГ": они хотят украсть у нас историю и память

Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие же люди, как в "украинской ДРГ", хотели лишить Россию исторической памяти и истории.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует обращение Путина к участникам образовательной программы "Школа наставника"

Прямая речь: "Совершили очередной террористический акт. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским".

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Детали: Путин отметил, что именно "такие люди ставили перед собой задачу лишить Россию исторической памяти, лишить истории, традиций, языка". Он в очередной раз заявил, что преступления совершают неонацисты и "их хозяева".

Предыстория:

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.

Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.

В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.