Путин об "украинской ДРГ": они хотят украсть у нас историю и память
Четверг, 2 марта 2023, 14:37
Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие же люди, как в "украинской ДРГ", хотели лишить Россию исторической памяти и истории.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует обращение Путина к участникам образовательной программы "Школа наставника"
Прямая речь: "Совершили очередной террористический акт. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским".
Детали: Путин отметил, что именно "такие люди ставили перед собой задачу лишить Россию исторической памяти, лишить истории, традиций, языка". Он в очередной раз заявил, что преступления совершают неонацисты и "их хозяева".
Предыстория:
- Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.
- Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.
- В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
- Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.