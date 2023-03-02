Путин об "украинской ДРГ": они хотят украсть у нас историю и память

Президент РФ Владимир Путин заявил, что такие же люди, как в "украинской ДРГ", хотели лишить Россию исторической памяти и истории.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует обращение Путина к участникам образовательной программы "Школа наставника"

Прямая речь: "Совершили очередной террористический акт. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским".

Детали: Путин отметил, что именно "такие люди ставили перед собой задачу лишить Россию исторической памяти, лишить истории, традиций, языка". Он в очередной раз заявил, что преступления совершают неонацисты и "их хозяева".

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