Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: Россия с беспилотников атаковала гражданских, стоявших в очереди за гуманитаркой

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 16:57

Российская армия на Херсонщине атаковала людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью, в результате чего 9 из них получили ранения.

Источник: сообщение Херсонской областной прокуратуры

Дословно: "2 марта 2023 года вооруженные силы РФ, в очередной раз, нарушая нормы международного гуманитарного права совершили обстрел деоккупированной территории Херсонщины.

В Бериславском районе, по предварительным данным, армия РФ дронами нанесла удар по гражданским лицам, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы.

В результате обстрела травмированы 9 гражданских, среди которых несовершеннолетний ребенок".

Детали: Окончательное количество пострадавших уточняется. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Темы: РосcияХерсонская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности – министр энергетики

Комик сбежал из Украины с разрешением Минкульта, министерство инициирует изменения

Британия предоставит Украине вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала - посол

Активист из Крыма рассказал, как ФСБ выбивала из него "извинения" перед Путиным и армией РФ

видеоУкраинцы и россияне в Испании грабили беженцев из Украины

Конкурс на директора НАБУ: стали известны 3 победителя

Все новости...
Росcия
Данилов расшифровал "ДРГ" из сообщений РФ о событиях на Брянщине
Россияне активизировали информкампанию вокруг обороны Бахмута - Маляр
В России, вероятно, мобилизовали более полумиллиона человек – росСМИ
Последние новости
20:37
Глава Верховного суда: Скоро украинские суды будут массово рассматривать дела о геноциде РФ
20:13
Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности – министр энергетики
19:56
Премьер Латвии: Поставки боевых самолетов Украине - лишь вопрос времени
19:26
ЕС приглашает третьи страны к совместной схеме закупки боеприпасов для Украины - СМИ
19:21
"Мирный план" Китая: угрозы для Украины и получит ли РФ оружие – подкаст "Світ не sweet"
19:18
Новый президент Чехии в апреле планирует приехать с визитом в Украину
19:03
Комик сбежал из Украины с разрешением Минкульта, министерство инициирует изменения
18:45
На Луганщине оккупанты ограничивают передвижение жителей, не имеющих паспортов РФ – Генштаб
18:34
Россияне безуспешно пытаются окружить Бахмут – сводка Генштаба
18:20
Зеленский рассказал студентам, как Украина дальше будет жить с таким соседом как Россия
Все новости...