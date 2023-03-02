Херсонщина: Россия с беспилотников атаковала гражданских, стоявших в очереди за гуманитаркой
Четверг, 2 марта 2023, 16:57
Российская армия на Херсонщине атаковала людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью, в результате чего 9 из них получили ранения.
Источник: сообщение Херсонской областной прокуратуры
Дословно: "2 марта 2023 года вооруженные силы РФ, в очередной раз, нарушая нормы международного гуманитарного права совершили обстрел деоккупированной территории Херсонщины.
В Бериславском районе, по предварительным данным, армия РФ дронами нанесла удар по гражданским лицам, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы.
В результате обстрела травмированы 9 гражданских, среди которых несовершеннолетний ребенок".
Детали: Окончательное количество пострадавших уточняется. Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.