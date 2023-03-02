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В Венгрии отложили голосование за вступление Швеции и Финляндии в НАТО минимум до 20 марта

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 18:25

Парламент Венгрии в среду проголосовал за новую повестку дня работы, которая предусматривает голосование за ратификацию протоколов о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс минимум 20 марта.

Об этом говорится в повестке дня венгерского парламента, с которой ознакомилась "Европейская правда".

Согласно ей, на 6-8 марта назначены дебаты по ратификации вступления двух стран в НАТО на уровне комитетов, а собственно голосование по этому вопросу состоится на неделе с 20 по 24 марта. Ранее, напомним, это должно было произойти уже 6-9 марта.

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Во время обсуждения в четверг Дьердь Балла, один из заместителей руководителя парламентской фракции венгерской партии власти "Фидес", пояснил, что на голосовании на следующей неделе может не хватить голосов для ратификации.

Это объясняется якобы претензиями, которые некоторые члены партии венгерского премьера Виктора Орбана имели к Швеции и Финляндии, но власти надеются, что визиты парламентских делегаций в эти две страны поможет устранить любые противоречия.

Венгрия - единственное, кроме Турции, государство НАТО, которое до сих пор не ратифицировало заявку Швеции и Финляндии.

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Публично Будапешт не выдвигал никаких требований к Хельсинки и Стокгольму, однако на прошлой неделе Мате Кочиш, председатель фракции партии Виктора Орбана "Фидес" заявил, что сейчас возникли "серьезные дебаты" относительно вступления двух стран. Венгрия решила направить делегацию в Швецию и Финляндию для изучения "политических споров", которые возникли.

Венгерский премьер заявил на прошлой неделе, что хотя в принципе поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО, "нам сначала нужно провести серьезные дискуссии".

Подробно о ситуации, которая складывается с расширением НАТО, читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Темы: ВенгрияФинляндияНАТОШвеция
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