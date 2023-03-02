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Минюст США впервые разрешил привлечь Трампа к ответственности по делу о штурме Капитолия

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 20:55

Министерство юстиции США постановило, что 45-й президент Дональд Трамп может быть привлечен к ответственности в суде по одному из исков, касающихся штурма Капитолия 6 января 2021 года - это первое такое решение ведомства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Двое офицеров полиции Капитолия, к которым присоединились 11 членов Палаты представителей от Демократической партии, пытаются привлечь Трампа к ответственности за физические и психологические травмы, которые они получили во время беспорядков.

Иск был подан на основании принятого после Гражданской войны США закона, который позволяет возмещать убытки в случае, если государственным служащим препятствуют в исполнении обязанностей путем силы, угроз или запугивания.

Трамп утверждал, что он защищен от иска иммунитетом, который предоставляется президенту США, выполняющему свои официальные обязанности. Речь шла и об эпизоде 6 января 2021 года, когда он призвал своих сторонников "бороться, как в аду", чтобы не позволить Конгрессу утвердить результаты выборов президента.

Окружной суд, который первым рассматривал этот иск, постановил, что первая поправка к Конституции США не могла служить оправданием поведения Трампа. В декабре 2022 года апелляционный суд обратился в министерство юстиции США с просьбой высказать свое мнение.

В ответе ведомства, который поступил только в четверг, констатируется, что речь, "направленная на подстрекательство к неизбежным противозаконным действиям" или "способная подстрекать к таким действиям", не защищается первой поправкой к Конституции США.

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Поскольку иск все еще находится на предварительной стадии, Минюст США в своем ответе подчеркнул: он не оценивал правдивость утверждения о том, что Трамп подстрекал к восстанию 6 января 2021 года. Вместо этого была использована формулировка, что в иске "правдоподобно" описывается поведение, которое выходит за пределы президентских полномочий.

Отметим, что это не единственный иск против Трампа, связанный со штурмом Капитолия, в то же время решение Минюста может заложить основу для привлечения 45-го президента США к ответственности в аналогичных делах, где суд должен определить границы применения первой поправки к его словам.

В то же время также речь не идет об уголовном преследовании вроде того, к которому призвали в своем отчете члены "спецкомитета 6 января" Палаты представителей - министерство юстиции США до сих пор не выступало с заявлением по этому вопросу, но теоретически может начать уголовное преследование из-за попытки 45-го президента отменить результаты гонки 2020 года.

Читайте также: Конгресс против Трампа: что грозит экс-президенту США за роль в штурме Капитолия.

Темы: СШАТрампсуд
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