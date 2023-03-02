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В Германии стало больше сторонников военной помощи Украине и санкций против РФ – опрос

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 21:51

Относительное большинство жителей Германии считает уместным военную помощь Украине для противостояния полномасштабной российской агрессии, а также оставляет за Киевом право решать, вести ли переговоры с Москвой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос ARD DeutschlandTrend, осуществленный социологической фирмой infratest dimap.

Относительное большинство - 47% (на 3% больше, если сравнить с февралем) считают целесообразной военную помощь Украине. Еще 16% (на 1% больше) придерживаются мнения, что военная помощь Германии недостаточна.

Если в феврале, после решения немецкого правительства предоставить Украине боевые танки, доля тех, кто считает чрезмерной военную поддержку Украины выросла с 26% до 35%, сейчас она снова несколько уменьшилась - до 31%.

В то же время большинство опрошенных немцев (53%) пока считают, что дипломатические усилия для прекращения войны в Украине не являются достаточными (в феврале было 58%), 33% (+3%) считают эти усилия уместными, тогда как 5% (+1%) считают, что они заходят слишком далеко. При этом 45% тех, кто поддерживает большую дипломатию, считают, что военная поддержка Украины уместна.

Подавляющее большинство респондентов считает, что Украина должна прежде всего сама решить, когда ей вступать в переговоры с Россией (73%), не согласен с такой позицией лишь 21%. Что касается санкций против РФ, то с 38% до 43% выросла доля жителей Германии, для которых они не являются достаточными, 33% (-4%) считают их достаточными и только 18% утверждают, что они чрезмерны.

Говоря о завершении войны в Украине, треть немцев (35%) считает, что Киеву придется уступить определенные территории России, и лишь незначительное большинство (54%) не согласны с этим утверждением.

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Опрос проводился в течение 27 февраля - 1 марта среди 1311 респондентов по телефону на онлайн, погрешность составляет 2% для значений в 10% и 3% - для значений в 50%.

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Темы: Германияопроспомощь Украинеоружие
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