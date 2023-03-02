США объявят очередной пакет военной помощи Украине
Соединенные Штаты в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби журналистам в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.
Хотя Кирби не вдавался в детали, он сказал, что пакет "будет содержать в основном боеприпасы... которые украинцам будут нужны для систем, которые они уже имеют".
Напомним, последний пакет военной помощи США Украине был объявлен 24 февраля - на первую годовщину полномасштабного вторжения РФ.
В пакете на общую сумму 2 миллиарда долларов содержатся дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и средствами радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы.
Общий объем американской военной помощи Украине с февраля 2022 года уже превысил 30 миллиардов долларов.