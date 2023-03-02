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США объявят очередной пакет военной помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 22:56

Соединенные Штаты в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби журналистам в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Хотя Кирби не вдавался в детали, он сказал, что пакет "будет содержать в основном боеприпасы... которые украинцам будут нужны для систем, которые они уже имеют".

Напомним, последний пакет военной помощи США Украине был объявлен 24 февраля - на первую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

В пакете на общую сумму 2 миллиарда долларов содержатся дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и средствами радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы.

Общий объем американской военной помощи Украине с февраля 2022 года уже превысил 30 миллиардов долларов.

Темы: СШАвойнапомощь Украине
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